Une épidémiologiste s’inquiète de la qualité de l’air en zones oranges

Au moment où plusieurs régions du Québec tombent en zone orange dans lesquelles les salles à manger ouvrent leurs portes, l’épidémiologiste Nimâ Machouf s’inquiète de la contamination par aérosols dans ces endroits où il est possible d’enlever le masque.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est quand je vois les directives du gouvernement. [...] Dans aucun endroit le gouvernement ne passe des messages, ou parle de l’importance de la qualité de l’air», note l’experte.

«Dans les restaurants, quand on veut manger, on enlève le masque d’accord. Mais ça peut fonctionner à condition de l’aération soit bonne dans la place. J’ose espérer que les gens font attention à l’aération, mais le gouvernement ne parle pas de la transmission par aérosols», met en lumière la Dre Machouf.

La qualité de l’air est encore plus préoccupante dans les gyms où les aérosols peuvent être propulsés à plus grande échelle en raison des efforts physiques et de la respiration plus soutenue.

«La question du système de ventilation est super importante. Dans les gyms, j’imagine [...] qu’ils ont déjà un système de ventilation efficace. Mais le fait que le gouvernement ne mette pas la condition de la ventilation pour rouvrir en sécurité... ça manque au message gouvernemental», considère Nimâ Machouf.