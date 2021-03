Une femme nommée numéro 2 de la Défense

La lieutenante-générale Frances Jennifer Allen deviendra la vice-chef d'état-major des Forces armées canadiennes (FAC) en remplacement du lieutenant-général québécois Mike Rouleau, a dévoilé Global News lundi soir.

La nomination, non annoncée officiellement par les FAC, se trouve dans des documents militaires annonçant des promotions et retraites au sein de l'armée qu'a pu obtenir la chaîne anglophone, a expliqué la journaliste et présentatrice Mercedes Stephenson sur son compte Twitter.

Ce faisant, le lieutenant-général Rouleau deviendra conseiller stratégique pour le chef d'état-major et aurait été ignoré pour occuper directement le poste, a précisé Global News. Il avait été nommé vice-chef d'état-major l'été dernier.

Les FAC traversent présentement une nouvelle crise au sommet alors que le nouveau chef d'état-major, l'amiral Art McDonald, a démissionné en février à la suite d'allégations de comportements inappropriés vis-à-vis d'une femme qui font l'objet d'une enquête. Celui-ci venait de remplacer le général Jonathan Vance, parti à la retraite en janvier et depuis également dans la tourmente pour des allégations de comportements inappropriés.

Les FAC sont présentement dirigées par le lieutenant-général Wayne Eyre, qui a été nommé chef d'état-major de la Défense par intérim par le ministre de la Défense Harjit Sajjan le 24 février.

Le poste de vice-chef d’état-major a aussi connu son lot de bouleversements, à commencer par la suspension du vice-amiral Mark Norman en janvier 2017 pour une accusation d'abus de confiance, dont il a finalement été blanchi. Frances J. Allen deviendra la septième personne à occuper le poste depuis le début de 2017.

Forte d'une carrière de près de 40 ans amorcée au sein de l'aviation royale canadienne, Frances J. Allen a dirigé plusieurs départements de l'armée au cours de son parcours, notamment en matière d'information, de communication et de cyberdéfense. Elle représente le Canada à l'OTAN depuis juillet dernier et est également vice-chef d'état-major adjointe depuis juin 2018.