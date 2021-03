Wilfried Nancy nommé entraîneur-chef du CF Montréal

Moins de deux semaines après l’annonce du départ de Thierry Henry, le CF Montréal a nommé lundi Wilfried Nancy au poste d’entraîneur-chef, le huitième depuis l’entrée du club en Major League Soccer (MLS) en 2012.

Celui qui a été adjoint au cours des six dernières saisons occupait le poste à titre intérimaire depuis le début du camp d’entraînement, la semaine dernière.

On a donc décidé de piocher dans sa propre cour dans le camp montréalais après avoir été du côté de l’Europe pour les deux prédécesseurs de Nancy, Rémi Garde et Thierry Henry.

«Oui je ne suis pas très connu, a admis le principal intéressé. Oui je m’appelle Wilfried Nancy et je suis très fier de mon nom.»

Pas de pression

Le Français d’origine, qui est au Québec depuis plus de 15 ans, a été nommé au poste d’adjoint en janvier 2016. Il a épaulé Mauro Biello, Garde, son successeur par intérim Wilmer Cabrera, de même que Henry.

On peut dire que Nancy, 43 ans, a gravi les échelons un à un depuis son arrivée au sein de l’Académie de l’Impact, en 2011.

Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a indiqué que l’entente était d’une durée d’un an «avec plusieurs options.»

«Pourquoi? a demandé Renard. Parce que c’est une nouvelle chose pour lui et pour nous. Mais c’est important de savoir qu’il n’a absolument pas le couteau sous la gorge pour obtenir des résultats, je veux voir l’équipe progresser.»

«On a parlé des raisons pour lesquelles j’ai un contrat d’un an, a pour sa part expliqué Nancy en visioconférence. Je comprends la direction et c’est à moi d’aller de l’avant sans avoir à les convaincre.

«Pour moi ce n’est pas un problème d’avoir un an, deux ans ou trois ans. Ce qui m’intéresse, c’est le projet.»

Haut de la liste

Olivier Renard a laissé savoir qu’il n’avait pas discuté avec une tonne de candidats même si les prétendants étaient nombreux. Il affirme ne pas avoir à plus de cinq postulants.

«Wil a toujours été tout en haut de la liste, mais j’étais obligé de regarder autour ce qui pouvait se passer.»

«Il rentre dans notre philosophie qui est de promouvoir les personnes qui font du bon travail au sein de l’entreprise. Il faut faire confiance aux gens qui sont à côté et on n’a pas toujours à chercher loin pour trouver de la qualité.»

Renard a par ailleurs indiqué que c’est Nancy lui-même qui avait fait les premiers pas.

«C’est lui qui est entré dans mon bureau en me disant qu’il voulait être entraîneur et quand quelqu’un fait les premiers pas de la sorte, ça lui fait marquer de gros points.»

Encadrement

Le manque d’expérience de Wilfried Nancy comme entraîneur-chef est souvent revenu sur le tapis lors de la visioconférence.

«Est-ce qu’il avait les meilleurs papiers pour être "coach"? Non, parce que tout le monde sait qu’il n’a pas l’expérience, mais c’est un des seuls points négatifs», a répondu Olivier Renard.

«Il sait très bien qu’il va pouvoir s’appuyer sur moi et sur les membres de son personnel.»

On a également appris que les adjoints Kwame Ampadu et Laurent Ciman, de même que l’entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre, et le préparateur physique, Jules Gueguen restent en poste. Pour le moment, Nancy n’entend pas embaucher d’autre adjoint.

Avec les jeunes

Comme le CF Montréal aura fort probablement l’effectif le plus jeune de la MLS en 2021 ce n’est pas une mauvaise chose que Wilfried Nancy ait obtenu le boulot puisque c’est d’abord un entraîneur formateur, lui qui a rejoint le club en 2011 au sein du personnel de l’Académie.

«Avoir une jeune équipe cadre avec mon style de vie, j’aime prendre l’initiative et être proactif. Je veux une équipe qui sera comme ça sur le plan offensif et défensif. Je veux une équipe qui saura reconnaître les moments dans un match.»

C’est d’ailleurs un argument qui a milité en sa faveur, selon Olivier Renard.

«Le fait que nous ayons une équipe composée de jeunes joueurs fait partie des raisons pour lesquelles nous lui avons donné les clés. Il a un certain doigté pour travailler avec les jeunes joueurs.»