12 mois de prison pour un coup de fil au volant

Une conversation téléphonique tenue alors qu’il se trouvait au volant d’une décapotable a coûté cher à un homme du Bas-Saint-Laurent qui a écopé, mardi, d’une peine de détention de douze mois et d’un interdit de conduire de trois ans.

En juin 2020, Enrico Lévesque était en compagnie de deux passagers et il circulait sur l’autoroute Laurentienne en direction nord lorsque les policiers l’ont aperçu, cellulaire en main. Les gyrophares ont alors été allumés par les patrouilleurs qui désiraient intercepter le conducteur.

«Alors qu’il se trouvait dans une sortie, l’accusé a ralenti pour ensuite accélérer dans le but de prendre la fuite et il s’est dirigé vers le stationnement de l’Hôtel Signature qui n’est accessible que par une seule entrée», a résumé le poursuivant, Me Jean-Philippe Robitaille, au juge Christian Boulet.

Pris en souricière, l’homme a circulé dans le stationnement pendant que les agents positionnaient leur véhicule de façon perpendiculaire à la sortie pour en bloquer l’accès.

Plutôt que de s’immobiliser, Lévesque a embouti le véhicule de patrouille et il est reparti de plus belle, ce qui a forcé les policiers à faire une courte poursuite à haute vitesse et à percuter la voiture du fuyard à deux reprises pour tenter de l’immobiliser.

«Comme il y avait beaucoup de véhicules sur la route, les patrouilleurs ont décidé d’abandonner la poursuite, mais les recherches ont permis de joindre la propriétaire du véhicule qui a confirmé que monsieur Lévesque était au volant de la voiture», a ajouté le procureur.

Arrêté dans un autre district

Quelques jours plus tard, Lévesque a été arrêté dans un autre district en lien avec d’autres délits et, lors de son interrogatoire, il a confirmé que le soir du 20 juin, il était sous le coup d’un interdit de conduire, qu’il avait tenté de prendre la fuite et qu’il était en état d'ébriété.

«Le 23 novembre dernier, l’accusé a réglé une kyrielle de dossiers à Rivière-du-Loup et il a écopé d’une peine de détention de 30 mois. Nous vous suggérons donc, de façon commune, d’imposer à monsieur une peine consécutive de douze mois pour les événements qui se sont produits à Québec», a conclu Me Robitaille.

En plus de la peine, le président du tribunal a également prononcé à l’encontre de Lévesque un interdit de conduire de trois ans. Un interdit qui sera consécutif à tout autre interdit prononcé par le passé.