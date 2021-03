«Boss Level»: une comédie violente

«Boss Level» est une espèce d’amusante parodie pour adultes du «Jour de la marmotte» en mode film d’action... avec Mel Gibson en méchant!

Présenté comme un jeu vidéo dans lequel le protagoniste meurt fois après fois, «Boss Level» (les «gamers» reconnaîtront, dans le titre, l’expression qui fait référence au méchant à tuer à la fin de chaque tableau) est un long métrage sans prétention autre que celle de faire rigoler.

Écrit par Chris Borey, Eddie Borey et Joe Carnahan («Peur grise»), et réalisé par ce dernier, le film suit Roy Pulver (Frank Grillo, vu dans les «Capitaine America»), ancien soldat alcoolique, qui se réveille aux côtés d’une jeune femme morte. Il doit alors éviter (ou pas, puisqu’il ne cesse de trépasser) un nombre impressionnant d’assassins à ses trousses. Il croise ainsi Guan Yin (Selina Lo) qui manie le sabre avec un savoir-faire redoutablement mortel ou encore Pam (Meadow Williams).

Afin d’ajouter un peu de piquant à la chose, on a droit à des monologues particulièrement drôles et à des apparitions, dans des rôles surprenants, de Ken Jeong (en serveur de bar), Naomi Watts (en petite amie) ou encore Michelle Yeoh (en professeure de sabre). Quant à Mel Gibson, il incarne Clive Ventor, un soi-disant colonel reconverti dans le trafic de drogue.

Assumant résolument son aspect «jeu vidéo», le long métrage vaut le détour pour l’imagination déployée par les scénaristes afin de faire mourir Pulver et bon nombre des méchants, ainsi que pour l’humour des dialogues, bien souvent (et on ne s’en plaint pas) absurde ou rempli de second degré (notamment dans les répliques de Mel Gibson).

En ces temps de pandémie, «Boss Level» joue (c’est un hasard, le film a été tourné en 2018 et a ensuite dormi dans les coffres des studios qui, visiblement, ne savaient pas quoi en faire) avec des notions désormais familières de fin du monde et de journées sans cesse semblables. En s’en amusant et en les détournant, le film de 100 minutes divertit. C’est déjà beaucoup.

Note: 3 sur 5

«Boss Level» est disponible en vidéo sur demande dès mardi via Illico et les plateformes numériques.