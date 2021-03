Conduite avec les facultés affaiblies sur un quadriporteur: la prison pour une récidiviste

Une femme de Victoriaville a écopé d’une peine de 120 jours de prison pour avoir conduit un quadriporteur alors qu’elle était en état d’ébriété.

En juillet 2018, Mme Landry « conduisait son quadriporteur de manière erratique sur les trottoirs et sur la voie publique, ce qui a attiré l’attention des policiers », a expliqué le procureur de la Couronne, Me Michel Verville, lors d’un entretien avec l’Agence QMI. La femme a été amenée au poste de police où « un taux de 155 mg d’alcool a été détecté » lors de l’alcooltest, a-t-il poursuivi.

Sur la base d’une suggestion commune entre Me Verville et l’avocat de la défense, Me Denis Lavigne, la juge de la Cour du Québec, Dominique Slater, a condamné Lise Landry à 120 jours de prison, ce qui représente la peine minimale lorsqu’un avis de récidive est déposé devant le tribunal, comme c’est le cas dans la présente situation.

Lise Landry n’en est effectivement pas à sa première condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies ni à sa première peine d’emprisonnement. La femme de 59 ans a déjà purgé « 30 jours de prison » il y a plusieurs années pour avoir été au volant d’un véhicule à moteur « alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction de conduire », a précisé Me Verville.

En plus des 120 jours dont elle a écopé, mardi, au palais de justice de Victoriaville, la délinquante devra respecter une interdiction de conduire de trois ans.

Rappelons qu’un autre cas impliquant la conduite d’un quadriporteur est survenu en Outaouais en juillet 2020. Un sexagénaire, dont le permis de conduire avait été suspendu à vie pour de multiples condamnations en matière d’alcool au volant, s’était fait saisir son quadriporteur, les policiers estimant qu’il lui était interdit de piloter l’engin électrique.