Vaccination des 65 ans et plus : Legault évoque le retour des visites à domicile

Un an après le début de la pandémie, le premier ministre François Legault a fait poindre mardi l'espoir d'un retour à un semblant de normalité au Québec, et ce, aussitôt que les 65 ans et plus seront vaccinés.

L’heure était au bilan pour le premier ministre, alors qu’il y a un an, presque jour pour jour, François Legault était confronté à des décisions déchirantes, notamment celle, annoncée le 11 mars, de confiner la province.

Mardi, le premier ministre avait un ton beaucoup plus optimiste, évoquant même la possibilité pour les Québécois de retrouver le plaisir d’accueillir de la visite une fois que les personnes plus vulnérables seront protégées.

«Pâques est trop tôt, on n’aura pas une couverture vaccinale suffisante de la population», a cependant tempéré le directeur national de santé publique Horacio Arruda. «On ajustera nos consignes en fonction de l’épidémiologique et de la couverture vaccinale», a-t-il ajouté.

La santé publique étudiera la recommandation faite par les CDC, aux États-Unis, où les personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccins peuvent se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation physique. Elle pourrait toutefois prendre la décision de privilégier une autre avenue, a souligné le Dr Arruda.

François Legault se dit d’ailleurs «obsédé» par l’idée de vacciner le plus rapidement possibles les personnes de 65 ans et plus, qui composent 80 % des hospitalisations et 95 % des décès reliés à la COVID-19.

La vaccination des 65 ans et plus pourrait s’amorcer d’ici quelques jours dans le Grand Montréal, a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé. Des plages horaires de vaccination se sont ajoutées d'ailleurs ajoutées dans cette région.

Vers une reprise progressive du sport

La ministre Isabelle Charest annoncera vendredi les détails de son plan de reprise des sports, a annoncé François Legault, «si les conditions le permettent».

«C'est important le sport pour les jeunes, c'est important pour la santé mentale», a souligné le premier ministre, qui dit être très sensible à la question.

La santé publique n'a cependant pas donné son feu vert : les autorités veulent notamment se donner le temps d'évaluer les effets de la semaine de relâche avant de prendre une décision.

M. Legault a par ailleur jugé «tellement triste» la décision de certains parents de ne pas envoyer leur enfant à l'école pour protester contre le port obligatoire du masque au primaire en zone rouge.

«Les enfants sont capables pas mal plus qu'on pense de s'adapter pour porter un masque», a-t-il affirmé.

Le Québec a rapporté mardi 650 cas supplémentaires et 12 décès, portant le total à 293 860 personnes infectées et 10 493 morts depuis le début de la pandémie.

Le ministre des Finances a par ailleurs annoncé plus tôt ce matin que Québec déposera un budget axé sur la lutte à la COVID-19 et la relance de l’économie québécoise, le 25 mars prochain.