EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

DERNIER BILAN 10h30

PLANÉTAIRE

Cas: 117 270 765

Morts: 2 604 373

Rétablis: 66 453 363

ÉTATS-UNIS

Cas: 29 046 117

Morts: 525 921

CANADA

Ontario: 309 927 cas (7 077 décès)

Québec: 293 210 cas (10 481 décès)

Alberta: 136 119 cas (1920 décès)

Colombie-Britannique: 84 569 (1391 décès)

Manitoba: 32 288 cas (907 décès)

Saskatchewan: 29 806 cas (399 décès)

Nouvelle-Écosse: 1659 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1460 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1009 cas (6 décès)

Nunavut: 377 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 141 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 890 692 cas (22 276 décès)

NOUVELLES

10h | COVID-19 : les Québécois parmi les plus favorables à la vaccination au pays

Courtoisie MSSS/Patrick Lachance

Les Québécois sont généralement plus enclins que ceux ailleurs au pays à vouloir se faire vacciner immédiatement contre la COVID-19, selon un sondage publié mardi.

Les gens de Colombie-Britannique sont les plus favorables à se faire vacciner sans hésitation à 73 %, suivi par 70 % des Québécois, d’après ce coup de sonde effectué par Ipsos pour le réseau Global. Il faut dire que le Québec est la province la plus touchée par la maladie avec le taux de mortalité et d’infections le plus élevé au pays.

9h | Trop d'information sur les variants, source d'anxiété

AFP

Les différentes souches de variants de la COVID-19 qui circulent au Québec ne doivent pas devenir une phobie, selon le cardiologue à l’hôpital Pierre-Boucher Éric Sabbah.

8h40 | Vaccination: les conservateurs préoccupés par le report de la deuxième dose

La recommandation du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) de reporter de quatre mois l’administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer soulève des interrogations et inquiète le Parti conservateur du Canada.

8h25 | Utiliser son enfant comme moyen de pression, pas capable!

Devant l’obligation du port du masque pour tous les enfants du primaire en zone rouge et pour les 5e et 6e années en zone orange, des parents ont décidé de garder leur progéniture à la maison afin d’exprimer leur opposition au gouvernement Legault.

«Ça vous fatigue comme parents. Vous ne l’envoyez pas à l’école. Vous transposez ça sur vos enfants. Oh! Là! Là!» dénonce notre chroniqueur politique.

8h12 | Relâche en Floride; le point avec Marie Poupart

6h06 | Le Royaume-Uni ferme ses hôpitaux de campagne

Le Royaume-Uni va fermer en avril ses hôpitaux de campagne mis sur pied au printemps pour ouvrir des milliers de lits supplémentaires face à la pandémie de coronavirus et finalement peu utilisés, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

5h49 | La Norvège lève les restrictions sur le vaccin AstraZeneca

AFP

La Norvège a, à son tour, autorisé mardi l'administration du vaccin anti-COVID d'AstraZeneca aux plus de 65 ans, une décision prise à la lumière des nouvelles informations et qui devrait accélérer la vaccination des personnes âgées.

5h42 | Le vaccin Spoutnik V sera produit en Italie, une première dans l'UE

Le vaccin russe Spoutnik V contre la COVID-19 sera produit en Italie à partir de juillet, a indiqué mardi à l'AFP la Chambre de commerce italo-russe, une première dans l'Union européenne qui ne l'a pas encore autorisé.

Photo AFP

5h18 | «On se sent comme des criminels»

Une des participantes du grand rassemblement familial d’une trentaine de personnes dans une fastueuse demeure de Mascouche trouve qu’il est exagéré de mobiliser autant de policiers pour un regroupement illégal.

Photo MARTIN ALARIE

5h09 | Alberta: 200 fêtards dans un party clandestin à Edmonton

Un gros party clandestin auquel participaient des dizaines de fêtards dans la nuit de samedi à dimanche a été interrompu par la police à Edmonton, en Alberta.

David Bloom/Edmonton Sun

5h05 | C’est l’euphorie après le passage en zone orange

Alors que la région sociosanitaire de l’Estrie a officiellement basculé en zone orange, hier, plusieurs clients étaient euphoriques de pouvoir retrouver les gyms et les restaurants de leur région après plusieurs mois de fermeture.

Photo Stevens LeBlanc

1h00 | Pandémie: pas facile pour le moral des jeunes

Le moral des jeunes adultes canadiens a beaucoup plus souffert des effets de la pandémie que celui de leurs concitoyens plus âgés, révèle un nouveau sondage Léger.

Photo Adobe Stock

1h58 | La Chine lance un «passeport santé» pour les voyages internationaux

La Chine a lancé pour ses citoyens un passeport numérique qui leur permettra de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger et pourrait contribuer à une ouverture accrue des frontières chinoises.