Fermeture de la salle de presse du HuffPost Québec

Les sites d'information en ligne HuffPost Québec et HuffPost Canada ont cessé de publier mardi, entraînant la suppression d'une vingtaine de postes de journalistes, a annoncé leur nouveau propriétaire, le géant américain BuzzFeed.

Le site d'information en ligne, qui avait racheté son concurrent HuffPost en novembre, a par ailleurs indiqué avoir supprimé 47 postes aux États-Unis afin d'accroître la rentabilité de l'entreprise.

«À compter du 9 mars, HuffPost Québec ne publiera plus de contenu», a annoncé le site à ses lecteurs. Une annonce similaire a été publiée sur la version anglophone couvrant le reste du pays, HuffPost Canada.

«Le contenu existant sera conservé sous forme d'archives en ligne; cependant, certaines fonctionnalités du site ont été désactivées de façon permanente», précise le message, qui renvoie au site mondial HuffPost.com.

L'annonce a été faite aux employés canadiens du HuffPost par le patron de Buzzfeed Jonah Peretti lors d'une visioconférence mardi en milieu de journée, a expliqué à l'AFP une source au sein de la rédaction, qui a requis l'anonymat.

Au total, 18 postes seront supprimés au HuffPost Canada, basé à Toronto, et cinq à Montréal.

M. Peretti a notamment justifié cette décision par le déficit de 20 millions de dollars de l'entreprise HuffPost, qui selon lui risquait de se reproduire en 2021 si rien n'était fait, selon cette source.

«Ce n'était pas totalement une surprise», car les effectifs n'ont cessé de décroître ces dernières années au Canada «mais la fermeture totale des deux éditions canadiennes a été un choc», a expliqué cette source.

«On n'a pas eu la chance de faire nos preuves, de présenter un plan auprès de BuzzFeed», alors que le HuffPost Québec enregistrait de 1,5 à 2 millions de visiteurs uniques par mois, selon la même source.

Le HuffPost Canada avait été créé en 2011 et sa version québécoise francophone un an plus tard.

Fin 2020, le site d'information en ligne Buzzfeed a annoncé qu'il prenait le contrôle de son concurrent HuffPost, nouvelle étape de la consolidation du secteur de l'information gratuite en ligne, en crise au Canada comme dans le reste du monde.

Créé en 2005, le Huffington Post, devenu le HuffPost en 2017, fut l'un des premiers «pure players» de l'information sur internet, un site sans publication physique, uniquement présent en ligne.