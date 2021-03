La CAQ ne veut plus de comité indépendant pour déterminer le salaire des élus

La Coalition avenir Québec fait volte-face et rejette maintenant l’idée d’un groupe d’experts indépendants pour déterminer le salaire et les conditions de travail des parlementaires. Ce sont donc encore les élus qui vont eux-mêmes se voter leurs augmentations salariales.

«Un des gros problèmes de l’Assemblée nationale, et ça fâche les gens, c’est que ce sont les députés qui se votent eux-mêmes leurs augmentations de salaire et leurs conditions de travail», déplore le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en entrevue avec le Journal.

Le parti de gauche était monté en front en 2019 pour empêcher que les élus ne se votent une augmentation salariale pour compenser la décision d’Ottawa d’imposer les allocations des parlementaires. «Il n’y a personne d’autre au Québec qui peut se voter des hausses de salaire pour compenser une hausse d’impôt ou de taxe», note M. Nadeau-Dubois.

À l’époque, les trois autres partis ont voté en faveur de cette hausse salariale. QS avait voté contre, mais avait réussi à obtenir l’appui des autres partis pour créer un comité indépendant qui se penchera à l’avenir sur les conditions de travail des élus, incluant leur très généreux fonds de pension. Des motions, ainsi qu’un ordre de l’Assemblée, ont été appuyées par tous les partis.

Le comité était sur le point de naître et les formations politiques en étaient à choisir les experts, d’ex-juges, des spécialistes de la finance, des assurances et des fonds de pension par exemple, qui y siégeraient. Ils auraient pu proposer par exemple d’instaurer un congé parental pour les élus, ou une hausse de salaire assortie à une baisse des allocations non imposable. Puis les parlementaires auraient pu accepter ou rejeté en bloc les propositions du comité.

Mais, à minuit moins une, la Coalition avenir Québec a fait volte-face. «La CAQ nous a annoncé la semaine dernière qu’ils reniaient leur parole, qu’ils faisaient fi des motions en disant que finalement, ils n’étaient plus intéressés. Ça a tué le processus, car il faut l’unanimité des partis», déplore M. Nadeau-Dubois.

À son avis, ce geste va alimenter le cynisme de la population envers les élus, car il fait perdurer une situation «inacceptable sur le plan éthique». «Donc encore une fois, dans quelques mois, quelques années, lorsqu’il y aura une volonté des élus d’augmenter leurs salaires, on va rejouer dans le même film», a déploré M. Nadeau-Dubois.

De son côté, Coalition avenir Québec a refusé de répondre aux questions du Journal.