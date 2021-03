La vaccination anti-COVID s'ouvre aux 60 ans et plus aux États-Unis

Les États américains de New York et de Floride s'apprêtent à ouvrir la vaccination contre la COVID-19 aux personnes de 60 ans et plus, nouveau signe de l'accélération de la campagne de vaccination aux États-Unis.

Dès le 10 mars, les habitants de l'État de New York de 60 ans et plus pourront se faire vacciner - même si les rendez-vous continuent à être parfois difficiles à obtenir sur les sites internet des autorités, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo lors d'un point presse mardi.

À New York comme dans de nombreux États américains, les vaccins, au début réservés aux soignants et aux résidents des maisons de retraite, sont déjà offerts aux plus de 65 ans et aux personnes avec des problèmes de santé les rendant plus vulnérables au coronavirus, ainsi qu'à un nombre croissant de catégories d'employés jugés «essentiels» - pompiers, policiers, enseignants, etc..

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé lui aussi lundi que les personnes de plus de 60 ans pourraient bientôt demander à se faire vacciner, à partir du 15 mars.

Si les Centres américains de prévention des maladies (CDC) ont donné des consignes au niveau fédéral sur les populations prioritaires pour le vaccin, les États sont ensuite libres de fixer leurs propres critères.

Dans un pays décentralisé comme les États-Unis, les mesures varient d'un État à l'autre, et parfois même au sein d'un même État.

La façon dont ces critères sont appliqués diffère également: au Texas, deuxième État le plus peuplé après la Californie, les centres de vaccinations n'ont pas le droit d'exiger des documents attestant d'un problème de santé donnant droit à la vaccination.

Certaines personnes ne répondant pas aux critères en profitent pour réclamer leur vaccin avant l'heure, selon le Texas Tribune. Et un peu partout, des sites se sont créés sur les réseaux sociaux où se partagent des astuces pour décrocher une injection, y compris pour les personnes non éligibles.

Selon les CDC, près de 30% de la population américaine de plus de 65 ans est déjà «entièrement vaccinée». Pour l'ensemble de la population, le taux de vaccination complète est de 9,5%.

La campagne de vaccination ne cesse de monter en puissance: environ 2,2 millions de personnes ont été piquées par jour en moyenne la semaine dernière, avec un record de 2,9 millions d'injections en une seule journée samedi, selon un conseiller de la Maison-Blanche.

Le président Joe Biden a promis que les États-Unis auraient suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population d'ici fin mai.