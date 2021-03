La vaccination élargie au 75 ans et plus en Estrie

Même si la campagne de vaccination tourne au ralenti en Estrie, la santé publique a tout de même décidé d'abaisser l'âge pour la prise de rendez-vous à 75 ans, mardi matin.

L'ouverture de la vaccination à cette tranche d'âge survient alors qu'on ne sait toujours pas combien de doses seront livrées en Estrie au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Depuis le début de la vaccination en décembre dernier, les doses de vaccin contre la COVID-19 entrent au compte-goutte, au point où le taux de la population vaccinée en Estrie est plus bas que ceux de plusieurs autres régions. Par exemple, 5,4 % de la population desservie par le CISSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a été vaccinée, contre 4,2 % en Estrie. Pourtant, en date de mardi, 6,9 % des Québécois avaient été inoculés.

Selon le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, les citoyens de l'Estrie n'ont pas à s'inquiéter.

Si la région tire de l'arrière c'est simplement à cause qu'elle a moins de population dans les groupes qui ont été priorisés par le gouvernement jusqu'à maintenant.

Il donne l'exemple de Montréal qui compte un peu plus de 200 000 personnes de vaccinées. Ça peut sembler beaucoup, mais il explique la métropole compte 29 % de l'ensemble de la population en CHSLD au Québec.

«On a tellement reçu peu de vaccins au Québec que ces pourcentages vont se combler au cours des prochaines semaines parce que plus on va descendre dans nos groupes prioritaires, ce sera beaucoup plus homogène partout au Québec», a plaidé M. Paré.

N'empêche qu'en ce moment, l'Estrie peine à finaliser la vaccination dans ses résidences privées pour aînés (RPA). Lundi, les autorités disaient espérer la compléter d'ici la fin de la semaine.