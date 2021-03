Le controversé Piers Morgan quitte son émission

Un célèbre présentateur britannique, Piers Morgan, va quitter son émission matinale, Good Morning Britain, après avoir vertement critiqué Meghan Markle dans une émission qui a provoqué une vague de plaintes, a annoncé mardi son employeur, ITV.

«Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu'il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain», a indiqué la chaîne, qui ajoute avoir «accepté cette décision», dans un court communiqué publié sur son site internet.

Lundi, après avoir diffusé un extrait de l'interview donnée par Meghan à Oprah Winfrey, dans laquelle l'épouse du prince Harry évoquait ses idées suicidaires et se plaignait de n'avoir reçu aucune aide, le présentateur s'en est violemment pris à la duchesse de Sussex, mettant en doute ses propos.

«Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit», a-t-il déclaré. «Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo», a-t-il ajouté.

L'Ofcom, le régulateur britannique, a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur ces propos. L'organisation a expliqué avoir reçu plus de 41 000 plaintes concernant l'émission.

Les propos de Piers Morgan ont aussi été critiqués par l'association de défense de la santé mentale, Mind.

«Il est essentiel que, lorsque les gens demandent du soutien ou partagent leurs problèmes de santé mentale, ils soient considérés avec dignité, respect et empathie», a réagi Mind sur Twitter.

Lors de l'émission de mardi, le présentateur est revenu sur ses déclarations de la veille, expliquant avoir «toujours de sérieuses inquiétudes quant à la véracité de beaucoup de choses qu'elle a dites» tout en reconnaissant que la santé mentale et le suicide étaient «des choses extrêmement graves qui devraient être prises très au sérieux».

Lors de cette émission, son collègue Alex Beresford l'a accusé d'être «diabolique» et «continuer à démolir» Meghan, ce qui a conduit Piers Morgan à quitter le plateau avec fracas.

Les confessions explosives du duc et de la duchesse de Sussex à Oprah Winfrey, diffusées dimanche, ont provoqué des débats enflammés au Royaume-Uni. La reine Elizabeth II a assuré mardi le prince Harry et de sa femme Meghan de son affection, et promis de traiter «en privé» les accusations de racisme lancées par le couple.