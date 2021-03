Les Canadiens s'écroulent en fin de rencontre

Les Canucks de Vancouver ont marqué en fin de troisième période et l'ont finalement emporté 2-1 contre les Canadiens de Montréal en tirs de barrage, lundi soir.

Adam Gaudette a déjoué Carey Price d'un lancer parfait avec moins d'une minute à faire au troisième vingt et Bo Horvat a ensuite inscrit le seul but de la fusillade.

La troupe de Dominique Ducharme a bien fait lors des deux premiers engagements, mais s'est effondrée avec un jeu erratique en troisième période et surtout en prolongation.

Au final, Price a repoussé 27 des 28 tirs de ses rivaux. L’homme masqué du CH a réalisé plusieurs beaux arrêts, mais s’est particulièrement distingué en réalisant un vol qualifié de la mitaine face à Brock Boeser en prolongation.

L’unique but du Bleu-Blanc-Rouge a été amassé avant que l’affrontement ne soit vieux de cinq minutes. Bénéficiant d’un avantage numérique et du fait que Corey Perry voilait la vue du gardien Thatcher Demko, Jeff Petry a inscrit son neuvième filet de la saison avec un lancer des poignets de la ligne bleue. Il s’agissait du 23e point du défenseur de 33 ans en 24 rencontres cette saison et d’un huitième point pour lui face aux Canucks.

Devant son filet, Demko a fait face à 30 lancers.

Par ailleurs, ce duel était le 3000e match du gérant de l’équipement du CH, Pierre Gervais, dans la Ligue nationale de hockey.

Les patineurs du Canadien tenteront de renouer avec la victoire mercredi soir, eux qui se mesureront de nouveau aux Canucks en Colombie-Britannique.

TIRS DE BARRAGE

TROISIÈME PÉRIODE

19:19 - BUT! Adam Gaudette crée l'égalité grâce à un tir parfait alors que les Canucks avaient six patineurs sur la glace.

10:24 - Nick Suzuki est puni pour avoir fait trébucher Jake Virtanen.

00:00 - Début du troisième engagement.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Carey Price a repoussé les 16 lancers des Canucks jusqu'ici dans la rencontre.

15:35 - Nils Hoglander est puni pour obstruction à l'endroit de Tomas Tatar.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Carey Price a stoppé les 10 lancers dirigés vers lui dans ce premier engagement.

17:12 - Paul Byron est puni pour obstruction à l'endroit du gardien Thatcher Demko.

16:36 - Corey Perry est puni pour avoir fait trébucher Alexander Edler.

04:37 - BUT! Jeff Petry ouvre la marque en avantage numérique à l'aide d'un lancer des poignets de la ligne bleue.

03:11 - Les Canucks sont punis pour avoir envoyé trop de joueurs sur la glace.

00:00 - Début de la rencontre.