D'ex-nageuses entament une action collective contre Natation artistique Canada

Cinq anciennes nageuses ayant évolué sous l’égide de Natation artistique Canada depuis le début de la décennie 2010 ont intenté une action colletive contre la fédération nationale, a-t-il été annoncé mardi lors d’un point de presse.

C’est ce qu’a confirmé Jim Bunting, l’un des avocats de la firme Tyr LLP, au «Journal de Québec».

Accompagnées de la championne olympique Sylvie Fréchette et de conseillers juridiques pendant leur entretien avec les médias, Chloé Isaac, Gabriella Brisson, Gabrielle Boisvert, Sion Ormond et Erin Wilson ont fait part «des abus psychologiques, de la honte corporelle et du harcèlement dont elles ont été victimes», évoquant l’atmosphère malsaine dans laquelle elles étaient confinées.

Selon elles, l’organisation concernée a échoué à protéger et à soutenir ses athlètes.