Trop d'information sur les variants, source d'anxiété

Les différentes souches de variants de la COVID-19 qui circulent au Québec ne doivent pas devenir une phobie, selon le cardiologue à l’hôpital Pierre-Boucher Éric Sabbah.

«Il ne faut pas avoir peur de venir à l’hôpital à cause des variants qui sont pour l’instant très bien contrôlés par les recommandations que nous suivons», dit-il en entrevue au Québec Matin.

Éric Sabbah est d’avis que la surabondance d’informations à propos des variants britannique, sud-africain et brésilien cause une détresse chez certains Québécois.

«Quand on ne peut rien y changer personnellement, se faire donner ces statistiques ce n’est qu’une source d’anxiété».

Sur sa page Facebook, le Dr Sabbah ajoute que l’essentiel en ce moment est «d’améliorer la vaccination»

«On comprend que les variants vont devenir prédominants dans quelques semaines et qu’ils sont pour la plupart plus contagieux que la souche originelle. Tant qu’ils répondent suffisamment à la vaccination comme c’est le cas présentement, on ne veut suivre qu’un chiffre: le total des vaccinations», écrit-il.

