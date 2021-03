Un 3e procès pour les parents d'un enfant décédé après une méningite

Les parents d'un enfant qui est décédé après qu'ils eurent tenté de soigner la méningite de ce dernier avec des tisanes devront s'expliquer pour une troisième fois devant le juge, a tranché la Cour d'appel de l'Alberta lundi, selon ce qu'a rapporté le «Edmonton Journal».

David et Collet Stephan, un couple de l'Alberta dont le fils Ezekiel avait succombé à une méningite en 2012 à l'âge de 19 mois, avaient été trouvés coupables d'avoir omis de fournir les soins nécessaires à l'existence de leur enfant en 2016, avant de voir cette décision être infirmée en septembre 2019.

La Cour d'appel croit cependant que le juge qui a présidé le second procès, Terry Clackson, a fait montre de biais favorables au couple. Ce dernier avait notamment critiqué la façon de s'exprimer du Dr Bamidele Adeagbo, un médecin originaire du Nigeria qui avait conclu que l'enfant était mort d'une méningite.

Les juges de la cour d'appel estiment que le juge Clackson n'aurait pas dû faire ces remarques, d'autant plus qu'une autre médecin avec un fort accent, la docteure Anny Sauvageau, n'a pas eu droit aux mêmes commentaires.

Le couple avait aussi tenté de faire valoir en cour, au deuxième procès, que le Dr Adeagbo avait des préjugés contre eux parce qu'il avait noté que leur enfant n'avait pas été vacciné contre la méningite.

«Le fait qu'Ezekiel n'était pas vacciné était hautement pertinent pour un pathologiste qui détermine la cause d'un décès qui aurait presque certainement pu être évité si le sujet avec été vacciné. En d'autres mots, la conclusion du Dr Adeagbo qu'Ezekiel est mort de complications liées à la méningite... serait suspecte si Ezekiel avait été vacciné [et non l'inverse]», ont noté les juges de la cour d'appel dans leur jugement, relayé par le «Edmonton Journal».

Les parents du bambin avaient tenté pendant des semaines, en 2012, de soigner leur fils avec des tisanes et mixtures contenant notamment du sirop d'érable, des petits fruits, de l'ail ou du gingembre. Avisés par une infirmière qu'Ezekiel avait possiblement une méningite, ils avaient décidé de consulter un naturopathe pour ensuite donner des produits naturels à leur enfant, qui avait finalement succombé à la maladie.