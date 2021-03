Un cœur in extremis pour une jeune Rimouskoise

Élianne St-Pierre, 7 ans, est née avec une malformation cardiaque. Depuis sa naissance elle a subi trois chirurgies à cœur ouvert. Ses parents savaient qu’un jour sa santé se détériorerait, mais jamais aussi vite.

«On pensait que prendrait plus de temps, puisque de 3 à 6 ans ça allait quand même bien», a expliqué à TVA Nouvelles sa mère, Annie Gagné-Lévesque.

Mais au début du mois de février. son état s’est détérioré rapidement, assez pour ne plus être capable de jouer avec ses trois frères.

Sa perte d’entrain et d’appétit a poussé ses parents à consulter.

La petite est tout d’abord hospitalisée à Rimouski, puis transférée à Québec par avion-ambulance. Un jour plus tard, les spécialistes décident de la diriger à l’hôpital Sainte-Justine, le seul endroit au Québec qui pratique des transplantations cardiaques chez les enfants.

Vu la gravité de la situation, elle est devenue prioritaire sur la liste d'attente pour obtenir un nouveau cœur.

«On voyait qu’une défaillance de son cœur s’en venait», a confié son père, Daniel St-Pierre.

Dans les premiers jours de mars, la santé d’Élianne est devenue très précaire. Ses parents ont commencé à perdre espoir, surtout que l’option d’un cœur mécanique, en attendant la greffe, est très risquée.

Les médecins croyaient qu’elle ne passerait pas à travers cette intervention, mais alors que sa mère se préparait tranquillement à dire au revoir à sa fille, le miracle s’est produit.

«Ils m’ont dit : on a un cœur pour vous», a raconté avec émotion Annie Gagné-Lévesque.

«Je suis monté à Montréal immédiatement, je voulais voir ma fille avant qu’elle parte pour le bloc», a expliqué Daniel St-Pierre.

La chirurgie a été un succès, les spécialistes sont très satisfaits et l’état de santé de la petite s’améliore de jour en jour.

Les transplantations cardiaques sont très rares, et encore plus chez les enfants. En 2020, 39 personnes, adultes et enfants confondus, ont reçu un cœur au Québec, selon les dernières données de Transplant Québec.

Les parents d’Élianne sont conscients de la chance qu’ils ont eue et ne pourront jamais remercier assez celui ou celle qui a fait le choix de signer sa carte de don d’organe.

«On pourra jamais savoir c’est qui, mais qui qu’il soit on le remercie, nous c’est une nouvelle vie, une nouvelle Élianne», a confié Annie Gagné-Lévesque.

Les deux parents n’en reviennent pas du dévouement des employés du réseau.

«Que ce soit à Rimouski, à Québec et bien entendu ici, à Sainte-Justine, on remercie le personnel médical qui nous a aidé à traverser cette épreuve», a dit Daniel St-Pierre.

La convalescence d'Élianne prendra plusieurs mois, elle devra se rendre à de nombreuses reprises à Sainte-Justine pour des suivis, ce qui va continuer à bouleverser la vie de la famille.

Annie Gagné-Lévesque ne sait pas à quel moment elle pourra retourner au travail à titre d’infirmière à l’hôpital de Rimouski. Daniel St-Pierre ne sait pas non plus s’il sera en mesure de reprendre son poste d’enseignant au Cégep de Rimouski à la prochaine session.

Pour eux, le bien-être de leur fille et de leurs trois garçons est la priorité.

C'est pourquoi certains collègues et amis ont lancé une campagne de sociofinancement pour les aider financièrement à traverser cette période difficile. Plus de 20 000$ ont déjà été amassés.

