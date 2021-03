Convention collective: Vidéotron demande l’intervention d’un conciliateur

Un conciliateur va tenter de dénouer l’impasse qui persiste dans les négociations entre Vidéotron et le Syndicat des employé-e-s de Vidéotron ltée (SEVL).

L’entreprise a déposé mercredi un avis de différend auprès du Service fédéral de médiation et de conciliation.

La convention collective concernée, qui touche à près de 3000 employés du câblodistributeur québécois, est échue depuis le 31 décembre 2018.

Selon la partie patronale, une soixantaine de rencontres de négociation n’ont pas permis d’en venir à une entente.

«Je suis conscient qu’il s’agit d’une procédure importante et même si selon le Code canadien du travail, une demande de conciliation est une étape vers l’acquisition des droits de grève et de lockout, sachez que la volonté de Vidéotron est toujours d’en arriver à une entente négociée sans conflit de travail», a indiqué mercredi le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

De son côté, le Syndicat des employé-e-s de Vidéotron ltée (SEVL) dit se désoler de la tournure des événements.

«Nous sommes à l'écoute des problèmes soulevés par l'employeur à la table de négociation et nous proposons de bonnes solutions. L'employeur demande de lourdes concessions et semble fermé à ces dernières qui atteignent pourtant la majorité de ses objectifs», a indiqué par communiqué le président du SEVL, Nick Mingione.

«Nous venons de terminer un blitz d'une dizaine de jours intensifs de négociations qui ont permis de circonscrire les litiges qui séparent les parties. Nous demandons essentiellement de pouvoir effectuer les tâches qui nous reviennent, ici, au Québec et d'obtenir une légère amélioration du pouvoir d'achat des membres que nous représentons», a enchaîné le conseiller syndical au SCFP et porte-parole Martin Larose.

«Nous sommes fiers de notre entreprise. Nous avons contribué et contribuons toujours à ce que Vidéotron soit une entreprise extrêmement rentable et nous voulons une solution qui assurera sa pérennité. Nous sommes ouverts aux changements, mais pas sans nous inclure dans les décisions», a également mentionné Nick Mingione.