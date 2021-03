Décès d’Edward Rémy, cofondateur du magazine «Échos Vedettes»

L’un des pionniers du journalisme artistique au Québec et cofondateur du magazine «Échos Vedettes», Edward Rémy, s’est éteint dimanche dernier, le 7 mars, à trois jours de son 95e anniversaire, a annoncé son fils, le journaliste Érick Rémy, sur les réseaux sociaux, mercredi.

Joint par l’Agence QMI, l’ancien animateur des «Fils à papa», avec Jean-Marie Lapointe – une référence directe à la célébrité des pères des deux hôtes, Edward Rémy et Jean Lapointe – a spécifié que c’est dans la nuit de samedi à dimanche qu’Edward Rémy est décédé, d’une défaillance cardiaque.

«Son cœur était plutôt affaibli ces dernières années. Vendredi, il a subi ce que les médecins ont diagnostiqué comme étant un infarctus. Ils l’ont gardé à l’urgence, puis emmené à l’étage pour continuer d’investiguer, et c’est pendant la nuit qu’il est décédé», a confié Érick Rémy, qui était aux côtés de l’auteur de ses jours lorsque celui-ci a fermé les yeux pour la dernière fois, les médecins l’ayant convoqué sur place parce que l’heure était critique.

«J’ai pu entrer dans la chambre et être seul à seul avec lui jusqu’à son dernier souffle, ce qui est un grand privilège en temps de pandémie».

Encore lucide

Aux dires d’Érick Rémy, Edward Rémy avait «encore toute sa tête» et était très intéressé par tout ce qui se passait dans la culture québécoise.

«Il regardait la télé, les émissions artistiques, de variétés... Ça le fascinait encore.»

Même si «Échos Vedettes» ne lui appartenait plus depuis plus de 40 ans, Edward Rémy prenait toujours plaisir à feuilleter le magazine à l’occasion.

«C’était son bébé, a dit Érick Rémy. Mon père a eu trois enfants: ma sœur, moi et "Échos Vedettes".»

Érick Rémy, qui œuvre aujourd’hui à titre de conseiller municipal et responsable des dossiers culturels à Boisbriand, dans les Laurentides, et qui mène de grandes entrevues au magazine «La Semaine», affirme recevoir énormément de bons mots de la colonie artistique et de gens du milieu des médias depuis l’annonce du départ de son papa.

«Il a mis la culture populaire québécoise à l’avant-scène, ce qui n’était pas le cas avant. Avant, il y avait ce qu’on appelait les "journaux jaunes", qui n’étaient pas tout à fait sérieux, et la grande culture. Lui est arrivé, et a pris sa place entre les deux. Il a donné ses lettres de noblesse au "showbiz" québécois: les artistes de cabaret qui sont devenus des vedettes de la télé, les chanteurs populaires, etc. C’est grâce à "Échos Vedettes" qu’ils ont gagné un "star système" et une notoriété. Ils avaient enfin un endroit où parler de leur vie, de leur mariage, de leur divorce, de leurs accidents d’auto», a expliqué Érick Rémy.

«Échos Vedettes»: un «rêve américain»

Érick Rémy a résumé la vie de son papa dans un long message sur Facebook, en évoquant l’arrivée au Québec d’Edward Rémy – né à Paris en 1926 – à la fin des années 1950, sa caméra 35mm Rolleiflex à la main.

En 1963, Edward Rémy réalise son «rêve américain» et cofonde, avec le regretté journaliste André Robert (décédé en 2001), le magazine «Échos Vedettes», demeuré à ce jour une référence incontournable pour tout connaître de la vie et de la carrière des vedettes d’ici.

À son lancement, la publication se détaillait 0,10 $ l’édition. Le tout premier numéro d’«Échos Vedettes», le 26 janvier 1963, réunissait feu Émile Genest et Michel Louvain, à l’heure où ceux-ci conquéraient Hollywood.

Edward Rémy et André Robert ont vendu leur produit à Pierre Péladeau dans les années 1970. Toujours propriété de Québecor et de TVA Publications, «Échos Vedettes» célébrait ses 50 ans en 2013, anniversaire souligné avec des fascicules et des albums souvenirs, ainsi qu’une exposition de photos à la Place des Arts.

Érick Rémy n’hésite pas à mentionner que son père avait hérité du surnom de «commère» en raison de la nature de son travail, lui qui rapportait les moindres faits et gestes des artistes.

Télévision et radio

Au cours de sa carrière, Edward Rémy a aussi couvert l’actualité culturelle à la télévision («Toute la ville en parle», «Bon dimanche»), à la radio («Magazine Vedettes»), et il fut également recherchiste aux émissions «Pierre Jean Jase», «Altitude 737», «Montréal en direct», «Jasmin en direct», «Galaxie» et «De bonne humeur».

En outre, Edward Rémy fut photographe officiel d’Air France à Montréal, et représentant en Amérique du Nord des hôtels Ritz et George V à Paris.

Edward Rémy laisse dans le deuil ses enfants, son fils Érick et sa fille Dominique, sa seconde épouse, Réjeanne Derapp, qui a partagé sa vie pendant 60 ans, de même que cinq petits-enfants et un arrière-petit garçon.

Une réception privée en l’honneur de l’homme – teintée de références mexicaines, un pays qui lui était cher et où Edward Rémy s’est souvent évadé – se tiendra cet été, a précisé Érick Rémy sur Facebook.