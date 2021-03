Harcèlement au travail: le bureau de la ministre Proulx visé par une plainte

Le cabinet de la ministre Marie-Ève Proulx fait l’objet d’une plainte formelle de harcèlement psychologique au travail, dans la foulée d’allégations faisant état d’un climat toxique dans son entourage, a appris l’Agence QMI.

C’est ce qu’indique un dossier déposé au Tribunal administratif du travail, ouvert en août dernier.

L’employé à la source de la plainte, Christian Picard, a notamment été directeur des bureaux de circonscription de Côte-du-Sud, dans Chaudière-Appalaches. Le dossier fait également mention d’une plainte relativement à son congédiement.

Il n’a pas été possible de connaître mercredi le détail des plaintes visant le cabinet de l’élue caquiste, l’avocate de M. Picard ayant refusé de répondre à nos questions.

Rappelons cependant qu’en février 2020, notre Bureau parlementaire avait fait état d’un climat toxique dans l’entourage de la ministre déléguée au Développement économique régional. Quatorze employés avaient démissionné ou avaient été congédiés en autant de mois. Une source avait raconté que la ministre n’avait «aucun respect pour ses employés».

Pour expliquer ces départs, la ministre avait alors indiqué qu’elle tenait à s’«entourer de personnes de confiance et de l’équipe la plus appropriée et compétente». Le cabinet du premier ministre François Legault avait pour sa part refusé de commenter.

Il y a deux semaines, le premier ministre a retiré à Mme Proulx le poste de ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, lui préférant Jonatan Julien. Il a également nommé Lucie Lecours au poste de ministre déléguée à l’Économie pour «épauler» Mme Proulx.

La première audience du Tribunal est fixée au 9 avril. Il est cependant possible qu’une entente entre les partis ne nécessite plus la tenue d’une audience à cette date.