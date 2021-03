La rivalité Canadiens-Nordiques revivra sur Club illico

Les hostilités sur glace entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec reprendront de plus belle grâce à une série documentaire relatant 25 ans de passion pour le hockey.

Pendant huit épisodes de 60 minutes, «Canadiens-Nordiques - La vraie histoire» fera revivre la compétition des années 1971 à 1995, alors que le Québec était divisé en deux équipes. À l’aide d’archives audio et vidéo, elle reviendra sur une époque charnière de la province.

La série sera écrite comme une fiction par les journalistes Réjean Tremblay et Mathias Brunet. Elle sera mise en images par Charles-Olivier Michaud («Boomerang», «L’heure bleue»).

«La réalisation de Charles-Olivier Michaud et ses codes empruntés à la fiction font en sorte que cette série, qui n’a pas fini de faire jaser, se regardera comme un suspense... Que l’on aime le hockey ou non, que l’on connaisse l’histoire en détail ou pas, ce récit en est un plus grand que le sport», a notamment souligné Denis Dubois, vice-président contenus originaux Québecor Contenu, dans un communiqué mercredi.

«La rivalité Canadiens-Nordiques transcende le sport. C’est aussi un récit de nature sociale, économique et politique...», a ajouté Mathias Brunet.

«Raconter l’épopée de cette rivalité est sans doute la meilleure façon d'aller droit au cœur du Québec», a renchéri Réjean Tremblay.

La série «Canadiens-Nordiques - La vraie histoire» est attendue l’hiver prochain.

Les gens souhaitant partager leur amour pour cette intense rivalité peuvent écrire à l’adresse hockey@groupefairplay.com.