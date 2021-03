Le maire de Terrebonne veut collaborer aux enquêtes

Au lendemain du reportage de TVA Nouvelles dans lequel on voit et entend Alain De Choinière, le chef de cabinet à la Ville de Terrebonne, suggérer au conseiller municipal Réal Leclerc de prendre sa retraite, le maire Marc-André Plante dit qu’il va collaborer aux enquêtes.

Il n’hésite pas à attaquer M. Leclerc qu’il accuse d’avoir menti à ses collègues à l’hôtel de ville.

Dans un communiqué, le maire Plante affirme s’être lancé en politique «dans le but de sortir les adeptes du copinage de l’hôtel de ville de Terrebonne. De ce fait, lorsque j’ai eu accès aux informations récentes concernant les agissements de M. Leclerc, j’ai demandé à ce qu’il soit exclu du caucus et de ses responsabilités à la Ville. Je ne m’excuserai pas d’avoir retiré de mon équipe une personne qui a menti à ses collègues et à la population de Terrebonne. Ceux qui aujourd’hui nous blâment de la décision d’expulser M. Leclerc ne sont pas dignes de diriger la Ville.»

Marc-André Plante demande à la Commission municipale du Québec (CMQ) d’enquêter sur les agissements de Réal Leclerc.