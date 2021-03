Le redoux force la fermeture de la banquise aux pêcheurs à Rimouski

La période de redoux qui s'amorce a des conséquences dans l'Est-du-Québec. Depuis mercredi midi, l'accès à la banquise à Rimouski est maintenant interdit puisqu’elle n’est plus jugée sécuritaire.

En plus de la chaleur, on prévoit des marées jusqu’à quatre mètres et de forts vents jusqu’à 65 km/h en provenance du sud.

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que la banquise se détache et parte au large dans le fleuve Saint-Laurent.

Devant ce risque, l’Association des pêcheurs d'éperlan de la rivière Rimouski a fermé l’accès au stationnement pour le reste de la saison.

Certains pêcheurs prennent tout de même le risque de s’aventurer sur la banquise à pied.

Malgré une fin de saison hâtive, les pêcheurs sont satisfaits de leur saison. Les prises étaient excellentes et abondantes.

De plus, l’Association remarque que de nouveaux pêcheurs ont commencé à pratiquer cette activité. La pandémie y est probablement pour beaucoup puisque la pêche sur glace se pratique tout en respectant des mesures de distanciation sociale.