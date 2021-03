Lente réouverture des restaurants à Shawinigan

Même si la Mauricie est en zone orange depuis lundi, plusieurs restaurateurs ne sont pas en mesure de rouvrir leurs portes, pour diverses raisons.

Certains restaurateurs sont notamment aux prises avec des fournisseurs incapables de remplir leurs commandes. D'autres, pour leur part, doivent composer avec la pénurie de main-d'œuvre.

C'est le cas au Trou du Diable de Shawinigan où le directeur général, Mathieu Richard a ouvert ce mercredi malgré le manque de personnel. «Pour être complet, il nous manque quatre personnes»

Non loin de là, Chez Grace, c'est un cuisinier qu'on recherche. Malgré la publication de deux offres d'emplois, les candidats sont inexistants.

La réouverture rime aussi avec de nouvelles règles à respecter. M. Richard espère ne pas avoir à jouer à la police. «On appréhende déjà qu'il y a des gens qui vont s'essayer pour négocier d'être plus à une table ou dire mon adresse n'est pas nécessairement la même que mon coloc mais on habite ensemble. On entend déjà ça», a-t-il déploré.