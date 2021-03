Les catholiques invités à magasiner leur vaccin

Les catholiques canadiens qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19 devraient, si le choix leur est offert, opter pour des doses des fabricants Pfizer ou Moderna, plutôt qu’AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

Plus précisément, les évêques jugent que les vaccins développés par Johnson & Johnson et AstraZeneca sont moins moralement acceptables que leurs homologues de Pfizer/BioNTech et Moderna, car ils ont été développés en recourant à des «lignées cellulaires dérivées de l’avortement».

«Les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson utilisent des lignées cellulaires dérivées de l’avortement dans leur développement, leur production et leurs essais cliniques», a déploré l'organisation religieuse par communiqué, tout en soulignant que les deux autres, à ARN messager, ont utilisé des «lignées cellulaires non éthiques» que pour certaines procédures d'expérimentation clinique.

«Ces deux vaccins (Moderna et Pfizer, NDLR) actuellement disponibles au Canada sont néanmoins moralement acceptables pour les catholiques, car le lien avec l’avortement est extrêmement minime», ont jugé les évêques.

«Par conséquent, si l’on a le choix entre différents vaccins, il faut toujours préférer et choisir le vaccin le moins lié à des lignées cellulaires dérivées de l’avortement, lorsque c’est possible», a appelé l'organisation.

Celle-ci juge cependant que l'âme de ses fidèles ne sera pas en danger s'ils n'ont pas le choix de recevoir le vaccin d'AstraZeneca ou Johnson & Johnson puisque «l’utilisation de ces vaccins ne constitue pas un geste de coopération formelle à l’avortement».

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a dénoncé «vigoureusement» la déclaration de la CECC. «J’invite tous les Québécois à se fier à nos experts et à ceux de partout dans le monde : tous les vaccins que nous administrons sont efficaces», a-t-il écrit sur Twitter.

Les gouvernements invitent depuis plusieurs jours, notamment dans la foulée de questionnement sur l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca, la population à ne pas chercher à magasiner son vaccin, mais tout simplement à se faire vacciner, peu importe le produit disponible.