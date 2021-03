Pédiatrie : un soutien inconditionnel aux enfants

Le groupe Pour les droits des enfants du Québec (Collectif de parents d’enfants inscrits dans le système scolaire québécois) prétend que l’information sur l’identité de genre qu’a publiée la Société canadienne de pédiatrie à l’intention des parents est un acte de négligence qui incite ses membres à tromper les parents quant au développement de l’identité de genre de leur enfant. Le groupe prétend que nous contribuons à propager une idéologie contraire au bien-être des jeunes.

En qualité de pédiatres et de membres du conseil d’administration de la Société canadienne de pédiatrie, nous sommes préoccupés par cette représentation erronée et cette interprétation de notre position.

La Société canadienne de pédiatrie reconnaît l’unicité de tous les enfants. Les enfants manifestent leur plein potentiel lorsque leurs parents ou leurs tuteurs leur démontrent qu’ils sont aimés et acceptés tels qu’ils sont. Notre travail de pédiatres consiste à exprimer une affirmation positive aux enfants et à leur famille à chaque étape du développement, à les écouter et les soutenir. En apportant un soutien inconditionnel aux enfants, les parents ne s’attardent pas à un genre, mais acceptent simplement leurs enfants comme ils sont, avec les sentiments qu’ils éprouvent.

Soutenir les enfants

Le développement du genre est un processus normal pour tous les enfants. Comme par tous les secteurs de la santé et des comportements humains, certains enfants en présenteront des variations. Quelle que soit leur expression de genre, tous les enfants ont besoin du soutien, de l’amour et de la sollicitude de la part de leur famille, de l’école et de la société. Ces éléments sont essentiels pour qu’ils deviennent des adultes heureux et en santé, quel que soit leur genre.

Nos membres s’engagent à aider les parents à prendre des décisions éclairées au sujet de la santé de leur enfant par la production d’information fiable et accessible en matière de santé. Bien que les nuances terminologiques soulevées par le groupe aient été corrigées, la Société canadienne de pédiatrie continue de soutenir les enfants et les adolescents dans la recherche de leur place dans le monde.

- Stacey Bélanger, MD, PhD et Jean-François Turcotte, MD,

Membres du conseil de la Société canadienne de pédiatrie, représentant la province de Québec