Prêt à Alstom : une subvention déguisée, dénoncent QS et le PQ

Le prêt pardonnable de 56 millions $ à Alstom annoncé mardi par le ministre Pierre Fitzgibbon est une subvention déguisée à une entreprise qui n’en a pas besoin, ont dénoncé mercredi Québec solidaire et le Parti québécois.

«À moins que M. Fitzgibbon veuille faire la tournée du Québec pour se faire voir dans les grandes entreprises, la preuve n’a pas été faite qu’Alstom avait besoin de ça», a dit le porte-parole solidaire en matière d’Économie, Vincent Marissal.

Il reproche plutôt au ministre de s’être acheté «un "photo-op" à 56 millions $ avec notre argent».

«Moi je préférerais qu’il aille chercher des garanties d’emplois, de pérennité d’emploi et qu’il travaille donc à ce que les prochains trains du REM soient faits à La Pocatière et non en Inde», a ajouté le député de Rosemont.

Le «prêt pardonnable» octroyé mardi au géant français Alstom doit permettre de robotiser son usine de La Pocatière afin de mieux concurrencer les pays où la production se fait à faibles coûts.

La somme de 56 millions $ se transformera en subvention si Alstom emploie au moins 400 personnes à La Pocatière de 2022 à 2026 et au moins 350 jusqu’à la fin de 2029.

Cette annonce a eu lieu environ trois ans après la décision de la Caisse de dépôt et placement de confier la construction des trains du Réseau express métropolitain (REM) à une usine indienne d’Alstom.

Une décision due à l’absence de «politique d'achat national québécois», déduit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon.

«Donc, c'est les payeurs de taxes qui vont payer pour le fait qu'on n'est pas capables, au Québec, de s'avantager comme tous les autres pays le font, a-t-il déploré en point de presse mercredi. Je rappelle que, dans le cas du Buy American Act, c'est 70 % de contenu américain qui est exigé, et, dans des dossiers comme le tramway à Québec, on est très, très timides, on demande à peine 25 %.»

Le parti d’opposition entend donc déposer un projet de loi pour créer une politique d’achat local, a-t-il ajouté.

De son côté, le Parti libéral du Québec invite le ministre Fitzgibbon à préciser ses plans pour l’usine de La Pocatière une fois que le contrat des voitures Azur du métro de Montréal, dont la dernière livraison est prévue cet été, sera terminé.

«On ne peut pas juste dire : aujourd'hui, on met des dizaines de millions de dollars puis on ne sait pas ce qui se passera avec cette usine-là une fois que ce travail va être terminé dans six mois, huit mois, un an, explique le député libéral André Fortin. Le gouvernement doit avoir une certaine vision et doit s'engager auprès de ces travailleurs-là pour dire : bien, voici ce qui s'en vient après la modernisation.»