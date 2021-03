Repères numériques: la Caisse crée un programme au profit des PME

La Caisse de dépôt et placement du Québec a dévoilé mercredi un programme de formation et d’accompagnement au profit des petites et moyennes entreprises, pour les aider à implanter une culture d’affaires numérique.

L’initiative Repères numériques vise à susciter des changements durables pour permettre à une cinquantaine de PME de mieux s’adapter dans un environnement d’affaires numérique.

La pandémie de COVID-19 a généralisé le télétravail et changé l’environnement d’affaires des entreprises, appelées à accepter la transition numérique pour assurer leur pérennité, selon la Caisse.

«La technologie ne doit pas se limiter à un secteur, mais elle doit se déployer dans l'ensemble de l'organisation», a indiqué par communiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable.

«C'est dans ce contexte que l'on souhaite outiller les dirigeants des PME sur les connaissances et les réflexes à développer, les actions à poser et les comportements à adopter pour faire face à l'environnement numérique d'aujourd'hui et pouvoir en tirer profit», a ajouté Mme Thomassin.

Pour être admissibles au programme de l’investisseur institutionnel, les PME doivent notamment avoir un chiffre d’affaires de 5 à 35 millions de dollars et être rentables. Elles ont jusqu’au 9 avril pour faire leur demande.

D’une durée de 12 mois, le programme Repères numériques devrait débuter en automne 2021.