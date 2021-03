«Star Académie»: Sylvain Cossette chantera Queen avec les académiciens

«Star Académie» soulignera le 40e anniversaire du passage de Queen au Forum de Montréal lors du variété de dimanche, à TVA. Et qui de mieux placé pour entonner «Somebody to Love» avec les académiciens que Sylvain Cossette, fier admirateur de Freddie Mercury, qui a interprété la mythique pièce des centaines de fois dans sa tournée «70s»?

En novembre 1981, Sylvain Cossette n’était qu’un jeune adulte de 18 ans... et il n’était hélas pas au Forum, les 24 et 25 novembre, quand Queen a fait vibrer l’enceinte et gravé l’album «Queen Rock Montréal». Quatre décennies plus tard, il ravale encore sa frustration en se rabattant sur le DVD.

«J’ai des amis qui étaient à ce "show-là", qui m’écoeurent en me disant qu’eux y étaient, et pas moi, raconte le chanteur, attrapé par l’Agence QMI mercredi, au terme d’une journée de randonnée en motoneige. Chaque fois, je me fais remettre sur le nez qu’ils ont passé un moment inoubliable. C’est quand même formidable qu’il existe une captation faite à Montréal d’un tel spectacle. C’est vraiment touchant de voir ça.»

Sylvain Cossette et la bande de «Star Académie» tenteront donc, dimanche, le temps d’un «medley» aux couleurs de Queen, de faire revivre la magie de l’instant.

«Je suis vraiment un "fan" de Queen et de Freddie Mercury, qui est l’un de mes deux chanteurs préférés avec Paul McCartney. J’adore chanter du Queen, c’est toujours un gros défi pour moi, et la pièce "Somebody to Love" va bien avec mon registre de voix», continue Sylvain Cossette.

Donner son 100%

Sylvain Cossette vit également une histoire bien particulière avec «Star Académie». L’artiste avait été invité au tout premier gala de la téléréalité, le 16 février 2003. Il s’y est produit à de nombreuses autres reprises par la suite.

Jusqu’ici, Sylvain Cossette n’a pas encore eu beaucoup la chance de connaître les jeunes talents de l’actuelle édition, mais l’homme se dit toujours heureux de partager la scène avec des travaillants.

S’il estime ne pas avoir de conseil à donner à qui n’en veut pas, il ne manque jamais de rappeler l’importance du travail aux débutants qui lui prêtent oreille.

«Il y a de jeunes artistes qui sont parfois surpris quand ils constatent la charge de travail nécessaire pour devenir un artiste accompli. C’est toujours intéressant de voir le degré de passion qu’ils ont. Le travail reste le plus important; c’est bien beau rêver, mais ce n’est pas le rêve qui fait la carrière. Tu peux avoir le plus grand talent au monde, mais si tu penses que tout t’est dû, si tu as une mauvaise attitude, si tu crois que tout va être facile, change tout de suite de métier.»

«On peut avoir des succès instantanés, mais c’est très rare. La majorité des gens qui ont du succès sont ceux qui ont travaillé très fort. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça, j’ai chanté dans les bars, j’ai fait plein de tournées, j’ai écrit et réalisé des albums, j’ai fait mes mises en scène et mes scripts... Je sais ce que ça prend, mais ce n’est jamais assuré. Même si on donne tout, ça se peut que ça ne marche pas, mais au moins, on sait qu’on a donné notre 100 %», conclut Sylvain Cossette, qui prévoyait déjà s’offrir une année sabbatique en 2020, avant que la pandémie ne se déclare, et qui mijote une nouvelle tournée, qu’il lancera probablement en 2022.

Sylvain Cossette figure parmi les invités du variété de dimanche de «Star Académie», à 19 h, où se produiront aussi Pierre Lapointe, Koriass, FouKi et des finalistes de «Star Académie 2012».