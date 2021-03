Stérilisations forcées et détentions massives de Ouïghours

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré mercredi que les «stérilisations forcées» et les «détentions massives» de Ouïghours dans des camps chinois étaient «attestées», ce que Pékin réfute.

• À lire aussi: Une large majorité de Canadiens pour la fermeté envers Pékin

«Les stérilisations forcées, les abus sexuels dans les camps, les disparitions, les détentions massives, le travail forcé, la destruction du patrimoine culturel à commencer par les lieux de culte, la mise sous surveillance de la population, tout cela est attesté», a-t-il dit au Sénat.

Selon des études d'instituts américains et australiens, au moins un million de Ouïghours, minorité turcophone et majoritairement musulmane, ont été internés dans des «camps» du Xinjiang (nord-ouest).

Les autorités chinoises affirment avoir construit des «centres de formation professionnelle» pour aider la population et l'éloigner de l'extrémisme, dans cette région sous très haute surveillance après des attentats islamistes.

Le chef de la diplomatie française a une nouvelle fois demandé qu'«une mission impartiale, indépendante et transparente d'experts internationaux puisse se rendre au Xinjiang le plus vite possible sous la responsabilité de la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet».

Il a aussi redemandé la «plus grande vigilance» aux entreprises françaises face aux risques «d'atteintes graves aux droits fondamentaux» des Ouïghours dans les usines chinoises qui les emploient.

La France «entend bien faire respecter» l'engagement pris par la Chine de souscrire à la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) contre le travail forcé lors de la conclusion de l'accord controversé sur les investissements avec l'UE en décembre, a insisté Jean-Yves Le Drian.

Le 24 février, le ministre français avait dénoncé un «système de répression institutionnalisé» de la Chine à l'encontre des musulmans ouïghours lors d'une intervention devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.