Un nouveau laboratoire ultraspécialisé à Laval

La pandémie de COVID-19 nous fait prendre conscience de l'importance primordiale de la recherche.

À Laval, il y a un nouveau laboratoire de l'Institut national de recherche scientifique, avec un haut degré de sécurité, où des chercheurs concentrent leurs énergies pour trouver de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins.

«Notamment pour trouver de nouvelles molécules qui pourraient être développées comme médicaments, parce qu'il n'y a pas de traitement encore pour la COVID-19. En tout cas, pas de traitement efficace», mentionne Laurent Chatel-Chaix, directeur du laboratoire.

On retrouve au Québec environ une dizaine de laboratoires de niveau de confinement 3 comme celui de Laval.

Le niveau le plus élevé est 4 et il y en a seulement un au pays et il se situe à Winnipeg.

Dans cet espace, l'Agence de la santé publique du Canada autorise les scientifiques à manipuler des organismes infectieux, comme ceux qui se transmettent par voie aérienne et qui peuvent provoquer des maladies graves et mortelles.

Le nombre de personnes qui y ont accès est très limité. Elles sont d'abord soumises à plusieurs heures de formation, pour éviter les dangers de contamination. Les normes de construction sont très sévères.

«Tout l'air qui rentre dans le laboratoire est filtré et tout l'air qui en sort est filtré, ce qui fait que s'il y a du virus en suspension, des aérosols, ils ne pourront pas sortir», rappelle Laurent Chatel-Chaix.

La pandémie de COVID-19 nous montre à quel point les recherches amorcées il y a déjà plusieurs années dans les laboratoires partout dans le monde sont importantes. Sans ces travaux, nous n'aurions jamais eu accès aussi tôt à des vaccins contre le coronavirus.