Vieux-Québec: les jours de l’arbre mythique au boulet sont comptés

Mourant et dangereux, «l’orme au boulet» de la rue Saint-Louis, un arbre mythique du Vieux-Québec, va disparaître du paysage aussitôt que la semaine prochaine.

L’orme d’Amérique centenaire de 17 mètres, célèbre pour la pièce d’artillerie qui se trouve sous ses racines, est rongé par la pourriture : à 80 centimètres du sol, seulement 27 % de son tronc est encore sain, comparativement à 34 % en 2009.

Une expertise commandée par la Ville a révélé que le végétal situé au coin de la rue du Corps-de-Garde, à moins de 300 mètres du château Frontenac, présente une menace réelle dans ce secteur hautement fréquenté de la Haute-Ville.

Un gros coup de vent pourrait suffire à l'endommager. On craint qu’une grosse branche casse ou pire, que l’arbre entier s’effondre.

Dans le meilleur scénario, on estime qu’il a une chance sur 526 de se briser. Dans le pire scénario, 1 chance sur 35. Un «seuil intolérable pour la sécurité du public», est venu dire l’ingénieur forestier Luc Nadeau, lors d’une présentation mercredi matin.

Retiré la semaine prochaine

Cette détérioration est irréversible, selon les experts. «La carie, c’est-à-dire la pourriture du bois causée par les champignons, il n’existe absolument aucun traitement ou aucune intervention pour contrôler ça, c’est la nature et nous, l’être humain, on n’a aucune méthode qui permet de le ralentir ou de le stopper, malheureusement», selon M, Nadeau.

Les jours de l’arbre de la rue Saint-Louis sont donc comptés, littéralement.

Le 16 mars, un périmètre de 50 mètres sera érigé et l’unité des travaux publics commencera le retrait des branches. Le lendemain, une excavation permettra de dégager les racines. Le 18 mars, le tronc et son boulet (qui est en fait une bombe inactivée) seront retirés en présence des Forces armées canadiennes.

Le tronc et l’objet métallique seront conservés pour en faire une oeuvre d’art public. La population aura son mot à dire puisqu’il y aura des ateliers de médiation en présence de l’artiste Paryse Martin.

La Ville a bien évalué un autre scénario où l’on aurait attaché le grand végétal à quatre poteaux pour le stabiliser et le sécuriser. Mais cette solution a vite été abandonnée ; les piliers auraient créé une entrave peu commode sur la voie publique, sans freiner la décomposition inexorable de l’arbre.

Un mythe tenace

Une légende urbaine veut que le boulet en question ait été lancé par un navire anglais en 1759 et que celui-ci soit tombé près de l’arbre. Selon cette conception, il était naturel de croire que l’arbre était là avant le boulet.

Depuis 2005, les spécialistes savent que c’est l’inverse qui s’est produit, a rappelé l’historien Jean-Marie Lebel. En effet, on a retrouvé des photos de la rue Saint-Louis datant de 1900 où l’on voit un boulet, mais pas d’arbre. Celui-ci serait donc âgé d’environ 100 ans en réalité.

Le boulet, quant à lui, n’en est pas vraiment un. C’est plutôt un explosif qui, selon la théorie des historiens, aurait été placé avec d’autres le long de la rue du Corps-de-Garde par des soldats vers la fin du 19e siècle, en guise de chasse-roue. L’Armée britannique détenait en effet une maison à proximité.

En toute logique, les militaires ont vidé l’objet creux de la poudre avant de l’installer à cet endroit. S’il en reste des traces, les résidus ont sans aucun doute été contaminés par les intempéries. Le risque d’explosion est donc jugé pratiquement inexistant.

«Notre arbre, notre orme [...], on peut s’imaginer qu’il est un lointain descendant des ormes de l’époque de Champlain. On perd un ami. Beaucoup de gens avaient de l’affection pour cet arbre-là et c’est pour cela qu’il mérite mémoire», a conclu M. Lebel.