Violences à Montréal: 1,4M$ pour le milieu communautaire

Dans le cadre de la séance du comité exécutif mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé un investissement d’urgence de 1,4M$ pour soutenir le milieu communautaire qui joue selon elle un rôle crucial dans cette lutte à la violence qui a fait récemment une jeune innocente victime Meriem Boundaoui, dans le quartier Saint-Léonard.

«Pour notre administration, le choix de la sécurité est naturel et cette somme sera versée à des organismes communautaires situés dans des arrondissements du nord-est de la Ville pour lutter contre la violence. Ces organismes de terrain font souvent des miracles avec très peu de moyens», a déclaré la mairesse.

400 000$ seront versés à des organismes de Montréal-Nord pour la prévention du crime.

400 000$ seront distribués également à des organismes de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

200 000$ iront dans l’arrondissement Saint-Léonard. Une somme identique sera offerte aux organismes de Villeray-St-Michel-Parc Extension.

Une somme de 200 000$ a aussi été réservée pour des projets interarrondissements.

L'opposition se réjouit

Le parti d’opposition Ensemble Montréal a talonné l'administration Plante depuis des semaines afin que le nord-est de Montréal se sorte d'une spirale de violence par armes à feu.

«Nous avions demandé il y a plusieurs semaines que la Ville investisse 3 000 000 $ pour financer les organismes sur le terrain et renforce les effectifs policiers dans les quartiers chauds. Nos élus de Saint-Léonard, de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont adopté des motions en conseil d'arrondissement pour faire pression sur Projet Montréal afin qu'on agisse. Enfin ce matin, la mairesse nous donne raison et agit en investissant 1 400 000 $. Ce n'est peut-être pas la somme totale que nous voulions, mais c'est un pas dans la bonne direction. Nous sommes très fiers du travail accompli par Ensemble Montréal. Notre équipe continuera de faire entendre la voix de tous les Montréalais», a fait savoir l’opposition.