Le premier ministre François Legault a semé l’optimisme dans la population québécoise en évoquant mardi la possibilité pour les Québécois de recommencer à recevoir de la visite sous peu. Mario Dumont craint qu’il ne s’agisse que de faux espoirs.

«Au rythme où ça va, on va attendre longtemps», prévient l’animateur.

C’est que la cadence de vaccination, même si elle s’est accélérée légèrement au cours des derniers jours, est encore loin du rythme nécessaire pour rattraper les États-Unis, où les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont annoncé plus tôt cette semaine que les personnes vaccinées contre la Covid-19 peuvent se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation physique.

Aux États-Unis, 18,5 % de la population a reçu au moins une première dose et 9,5 % a reçu les deux doses du vaccin. Le Québec est loin d’afficher un pareil rendement, avec seulement 6 % des gens qui ont reçu une première dose et un nombre marginal qui ont reçu la deuxième.

«Oui ça s’en vient, oui il y a place à l’optimisme, mais on ne peut pas parler d’une façon sérieuse au Québec d’un comparable avec les États-Unis», insiste Mario Dumont. Avec les chiffres qu’on a actuellement, on n’est pas du tout en position de pouvoir donner des espoirs comme ceux-là aux gens.»

L’animateur comprend que le gouvernement a voulu créer de l’optimisme, mais pour le faire, il vaut mieux garder le pied sur l’accélérateur plutôt que de réfléchir à haute voix et de créer de faux espoirs.

«Je suis tellement inquiet de la campagne de vaccination que, pour moi, le véritable espoir pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants, c’est en gardant les mesures et en réduisant la propagation de la COVID-19, bien avant d’attendre que toutes les personnes soient vaccinées.»