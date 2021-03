Une publicité touchante pour convaincre la population de se faire vacciner

Le ministre français de la Santé Olivier Vérand a partagé sur Twitter mardi la vidéo d’une campagne de publicité visant à convaincre les Français de se faire vacciner.

Sur l’air du classique «Je reviens te chercher» de Gilbert Bécaud, sont mis en scène des enfants qui se précipitent vers leur grand-mère, pour enfin la retrouver et lui faire un câlin.

La situation est imaginée par la dame âgée, alors qu’elle reçoit le vaccin anti-COVID.

«Ça ne vous a pas fait trop mal», lui demande l’infirmière en la ramenant à la réalité. «Non, pas du tout, au contraire», répond avec bonheur la dame âgée.

Pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. pic.twitter.com/CjzmHvpHaO — Olivier Véran (@olivierveran) March 9, 2021

Face à l'augmentation du nombre de cas de COVID, portée par des variants plus contagieux, le gouvernement français a appelé à accélérer la vaccination, pour l'instant réservée notamment aux maisons de retraite, aux plus de 75 ans, aux plus de 50 ans les plus fragiles et aux professionnels de santé.

Mais l'offre peine à rattraper la demande: selon les autorités sanitaires françaises, 4,4% des majeurs en France ont reçu une première injection, soit 3,16 millions de personnes.

En région parisienne, les hôpitaux et cliniques ont reçu l’ordre de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales, pour augmenter le nombre de lits de réanimation dédiés aux malades du COVID-19.

Le COVID-19 a tué officiellement plus de 89 000 personnes en France, principalement des personnes très âgées.