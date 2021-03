Appareils sans fil: Vidéotron allègue que Bell, Rogers et Telus gonflent leurs prix

Vidéotron demande au Bureau de la concurrence d’enquêter sur de possibles pratiques trompeuses de gonflement des prix de vente d’appareils sans fil par Bell, Rogers et Telus.

Dans une lettre adressée jeudi à l’organisme indépendant, Vidéotron réclame une enquête en vertu de la Loi sur la concurrence. Il évoque ainsi un «stratagème» qui «nuit à la fluidité du marché des services de téléphonie sans fil».

«Plus particulièrement, il a été porté à l’attention de Vidéotron que trois importants fournisseurs de services de téléphonie sans fil, nommément Bell, Rogers et TELUS (les "FSSF") gonflent artificiellement le prix de référence des appareils téléphoniques qu’ils vendent à rabais à leurs clients. Ce faisant, ces FSSF induisent en erreur les consommateurs sur les économies réelles qu’ils réalisent et sur les pénalités auxquelles ils s’exposent en cas de résiliation, et ce, contrairement à la Loi», peut-on lire dans la lettre.

Selon l’entreprise montréalaise, filiale de Québecor, le prix des appareils affiché sur le site des fabricants «constitue un prix de référence» et est en quelque sorte le «prix de détail suggéré du fabricant» (PDSF).

«Plusieurs FSSF n’utilisent pas comme prix de référence le PDSF du fabricant, poursuit Vidéotron dans sa lettre. En effet [...] ils utilisent plutôt un "plein prix" plus élevé. Ce faisant, ils gonflent artificiellement la valeur du rabais qu’ils consentent aux consommateurs qui s’abonnent à leurs services. Les consommateurs se retrouvent donc floués par des rabais illusoires.»

Selon Vidéotron, il y a par ailleurs un problème en cas de désabonnement, les frais étant alors supérieurs à ce qu’ils devraient être. «En cas de résiliation anticipée des abonnements, les frais de résiliation imposés aux consommateurs par ces FSSF sont donc eux aussi gonflés. Au final, un consommateur qui résilie son abonnement après seulement quelques mois aura donc payé son appareil plus cher que le PDSF.»

Parmi les exemples donnés, on retrouve le Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 Go qui a un PDSF de 949,99 $. Or, Bell et Rogers le proposent chacun à 1200 $ et Telus l’affiche à 1130 $. Le Google Pixel 4a a pour sa part un PDSF de 479 $, mais Bell et Rogers le proposent chacun à 506 $, alors que Telus l’affiche à 540 $.