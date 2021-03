Début de la vaccination de masse au Bas-Saint-Laurent

La vaccination de masse de la population est officiellement lancée au Bas-Saint-Laurent, alors que 180 personnes ont reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech au Colisée Béton Provincial de Matane.

Vendredi, la vaccination s’enclenchera au site du Kamouraska et dans les jours suivants, pour les autres sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent.

Dans les prochaines semaines, l’opération s’accélérera dans les sept sites de la région, si bien que d’ici la mi-avril, environ 40 000 doses de vaccin auront été distribuées sur l’ensemble du territoire.

Selon le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, vacciner près de 20% de la population, et surtout les personnes à risque, va faire une énorme différence sur les conséquences.

«Avec 40 000 doses, on va avoir atteint presque 20% de couverture vaccinale», a expliqué à TVA Nouvelles le Dr Sylvain Leduc.

Il ajoute que «20% de couverture vaccinale, d’un côté, c’est pas suffisant pour empêcher le virus de circuler, mais quand ce 20% est sur nos personnes à risque et sur le personnel de santé, ça fait une énorme différence».

Parmi les gens qui seront vaccinés, on retrouve en grande partie des Bas-Laurentiens âgés de 70 ans et plus ainsi que des employés du réseau de la santé. Certains résidents des CHSLD recevront aussi leur deuxième dose de vaccin d’ici la mi-avril.

Pour mener l’opération, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent peut compter sur près de 550 vaccinateurs.

Des plages horaires pour la prise de rendez-vous pour les 70 ans et plus sont ajoutées presque quotidiennement sur le site de réservation du gouvernement, et ce, dès que des arrivages de vaccins sont confirmés pour la région.

Le Bas-Saint-Laurent a enregistré depuis le début de la pandémie 1608 infections au coronavirus, dont 30 décès.