Des propos irresponsables sur la vaccination, dénonce l’opposition à Québec

Il est «irresponsable» d’appeler au boycottage de certains vaccins comme l’a fait la Conférence des évêques catholiques du Canada, estime la cheffe de l’opposition officielle à Québec, Dominique Anglade.

«La science, c'est la science et les propos qui ont été tenus par la Conférence, ils sont irresponsables. On a besoin d'avoir le maximum de personnes vaccinées», a-t-elle martelée, jeudi.

Pour le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, cette sortie publique de la Conférence est plutôt «regrettable» dans la mesure où la vaccination est volontaire et doit le rester.

«À un moment donné, il y a une responsabilité sociale des gens qui ont une autorité morale dans la société de ne pas, directement ou indirectement, affecter la confiance envers le vaccin, et, en faisant cette sortie publique, les évêques ont manqué à leur responsabilité morale», a-t-il ajouté.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon a refusé pour sa part de commenter la sortie des évêques en affirmant qu’il fallait s’en tenir à «l’intérêt du public».

«C'est quoi, l'intérêt public en ce moment? Sortir de la crise le plus rapidement et les vaccins vont nous permettre de faire ça. Et là, on doit se tourner vers la science pour qu'ils nous disent si chacun des vaccins est sécuritaire et son taux d'efficacité, puis c'est ça qu'on va regarder puis c'est ça qui va guider nos décisions», a-t-il expliqué ensuite.

Mercredi, la Conférence des évêques catholiques du Canada a créé toute une controverse en conseillant à ses fidèles d’éviter, si possible, les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson en raison de leur lien avec l’avortement.

Une sortie «vigoureusement» dénoncée par le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.