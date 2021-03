EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 9h10

PLANÉTAIRE

Cas: 118 152 254

Morts: 2 622 294

Rétablis: 66 949 338

ÉTATS-UNIS

Cas: 29 155 093

Morts: 529 267

CANADA

Ontario: 312 428 cas (7099 décès)

Québec: 294 652 cas (10 503 décès)

Alberta: 136 773 cas (1928 décès)

Colombie-Britannique: 85 650 (1394 décès)

Manitoba: 32 421 cas (908 décès)

Saskatchewan: 30 029 cas (401 décès)

Nouvelle-Écosse: 1665 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1460 cas (29 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1010 cas (6 décès)

Nunavut: 377 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 141 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 896 733 cas (22 335 décès)

NOUVELLES

8h49 | Mgr Lépine reconnaît des «faiblesses» dans la sortie de l’Église

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a admis du bout des lèvres jeudi que la sortie des évêques canadiens invitant les catholiques à magasiner leur vaccin contre la COVID-19 comportait des «faiblesses».

8h33 | Le régulateur européen donne son feu vert au vaccin de Johnson & Johnson

L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert au vaccin à injection unique contre la COVID de Johnson & Johnson, le quatrième autorisé dans l'Union européenne

AFP

8h09 | Après le Danemark, la Norvège suspend à son tour l'utlisation du vaccin d'AstraZeneca

Les autorités sanitaires norvégiennes ont annoncé à leur tour jeudi la suspension «par précaution» des vaccins contre la COVID d'AstraZeneca, emboîtant le pas au Danemark qui a pris une décision similaire en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

8h02 | Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID

Plus de 10 000 Québécois ont tristement été fauchés par la COVID-19 en un an. Le coronavirus a tout bousculé sur son passage et semé la mort plongeant les familles des disparus dans le chagrin et le deuil.

7h49 | Le vaccin Pfizer efficace à 97 % contre les cas symptomatiques

Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 97 % contre les cas symptomatiques et les formes graves de Covid-19, selon une étude en conditions réelles réalisée en Israël et publiée jeudi, qui améliore les données déjà connues sur les propriétés de ce vaccin.

AFP

7h17 | Le CIO va acheter à la Chine des vaccins d'ici aux Jeux de Tokyo et de Pékin

Le Comité international olympique va acheter à la Chine des vaccins pour faciliter l'organisation des Jeux de Tokyo cet été et des JO d'hiver de Pékin en 2022, a annoncé jeudi le président du CIO Thomas Bach.

AFP

6h49 | Un deuxième site de vaccination ouvre à Saint-Léonard

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a annoncé jeudi l’ouverture d’un deuxième site de vaccination contre la COVID-19 dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

5h50 | Pas de dernier au revoir à son père décédé de la COVID

«Ce sont des choses qu’on n’oubliera jamais, ça va être difficile de vivre avec ça», témoigne un homme qui n’a pas pu serrer son père dans ses bras une dernière fois avant que la COVID-19 ne l’emporte au printemps dernier.

Chantal Poirier / JdeM

5h40 | Hausse des contaminations en Allemagne confrontée à une «3e vague»

Les autorités sanitaires allemandes ont fait état jeudi d'une forte hausse des contaminations à la COVID-19, s'alarmant d'une «troisième vague» dans le pays nourrie principalement par les variants du coronavirus.

5h29 | Des «Jardins de la mémoire» pour honorer les victimes de la COVID-19

Pour honorer la mémoire des victimes de la COVID-19, l’organisme LUSQ propose d’installer des «Jardins de la mémoire» dans les CHSLD.

5h15 | Le Danemark suspend par précaution le vaccin d'AstraZeneca

Le Danemark a suspendu par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la COVID à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, a annoncé son autorité sanitaire jeudi.