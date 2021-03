«Il va toujours y avoir un manque», confie Stéphane Bédard

Comme des milliers de familles québécoises, Stéphane Bédard a été privé des nombreuses étapes de deuil qui accompagnent normalement le décès d’un être cher. Or, on le sait maintenant, rien n’a été normal au cours de la dernière année.

L’ancien élu, qui est aujourd’hui analyste politique à l’émission «La Joute», a vécu la douleur de perdre son père Marc-André en novembre dernier. À l’instar de nombreux Québécois, il n’a pas été en mesure de dire au revoir à celui qui était son «ami de tous les jours».

«Dans la vie, on veut être utile. J’aimais être utile à mon père, comme il l’a été pour moi. Quand arrivent ces événements-là, de ne pas être à ses côtés, de ne pas recueillir son dernier souffle, de ne pas entendre ses dernières confidences, j’avoue que ça va toujours manqué, dit-il. On ne peut pas réparer ça.»

«Ce sont des rituels, mais des rituels nécessaires et on s’en rend compte quand on en est privés.»

Comme le décès est survenu un mois avant la période des Fêtes, la famille Bédard n’a pas été en mesure de se rassembler durant les Fêtes pour partager leurs émotions.

«On souhaite tous un retour à la vie qui nous permet de partager nos émotions – les bonnes comme les moins bonnes – avec nos proches», souligne Stéphane Bédard.

Il s’attend à ce que ce retour à la «normale» entraîne d'autres répercussions émotives pour ceux et celles qui ont perdu un proche dans la dernière année.

«La tension va baisser et les gens vont être face à leurs émotions et au vide réel. Quand la vie normale va reprendre, cette absence des êtres chers va être encore plus significative tous les jours.»