L’ancien informateur Michaël Lechasseur a été forcé à l’exil après avoir été recruté par la police de Beloeil, en Montérégie, pour espionner les Hells Angels alors qu’il n’avait que 14 ans, en 1985.

Lechasseur, qui a aussi œuvré pour le compte des autorités pendant 25 ans, espionnant aussi la mafia italienne et les Rock Machine, souhaite obtenir réparation depuis plusieurs années. Il dit avoir souffert d’isolement et craint toujours d’être retrouvé, puis exécuté.

Sa vie est-elle en danger? C’est l’une des questions auxquelles l’équipe de «J.E» s’intéresse dans l’émission spéciale d’une heure présentée ce jeudi, à 21 h, à TVA.

Notre Bureau d’enquête avait produit en 2019 le documentaire «Forcé à l’exil» racontant l’histoire rocambolesque de Lechasseur. On y voyait son parcours inusité avant et après que la police et la justice l’eurent largué, selon lui.

Il y a deux ans, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, se disait ouverte à l’idée qu’une enquête soit lancée concernant Michaël Lechasseur, qui était jusqu’à tout récemment en exil à l’extérieur du pays, et ce, depuis plus d’une décennie.