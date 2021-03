Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID

*** Ne manquez pas notre émission spéciale en mémoire des victimes de la COVID dès midi sur LCN

Plus de 10 000 Québécois ont tristement été fauchés par la COVID-19 en un an. Le coronavirus a tout bousculé sur son passage et semé la mort plongeant les familles des disparus dans le chagrin et le deuil.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement Trudeau soulignent aujourd’hui par une journée de commémoration nationale en mémoire des victimes.

Au Québec, elle se tiendra en présence du lieutenant-gouverneur, des chefs de tous les partis à l’Assemblée nationale, de ministres aux rôles clés durant la crise et de hauts fonctionnaires, dont le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Les drapeaux sur tous les établissements gouvernementaux de la province sont en berne depuis le lever du soleil.

L'horaire de la journée

12h10 : Début de la cérémonie commémorative nationale sur le parvis de l’hôtel du Parlement, à Québec

12h20 : Arrivée de représentants des familles endeuillées et des services prioritaires

12h30 : Recueillement des personnes participantes

12h51 : Prestations musicales

12h56 : Mot du premier ministre

13h : Minute de silence nationale

13h01 : Fin de la cérémonie et volée de cloches