La vaccination de masse lancée en Haute-Mauricie

La vaccination de masse auprès de la population de la Haute-Mauricie a officiellement commencé jeudi à La Tuque. En ce 11 mars, un an jour pour jour après le début de la pandémie mondiale, l'opération était très symbolique.

«C'est tellement une belle nouvelle que ça commence chez nous! Pour moi le vaccin est très rassurant», a lancé une citoyenne qui faisait la file d'attente.

«Tant mieux pour nous que ça commence ici», a souligné un citoyen à la caméra de TVA Nouvelles.

«Nous sommes contents, on a hâte de savoir quel vaccin on va recevoir! - Pfizer BioNtech - Wow! Excellente nouvelle, merci», a lancé un autre.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a pris la décision de commencer la vaccination de masse à La Tuque en raison de l'éloignement de la municipalité et de la situation épidémiologique. Avec les doses obtenues, l'objectif pour la Haute-Mauricie est de vacciner 1000 personnes âgées d'ici la fin du mois de mars.

«Plusieurs semaines avant le début de l'ouverture, on est venu plusieurs fois pour faire des tests et s'assurer justement qu'il n'y ait pas de problèmes ou d'attroupements et ainsi mobiliser le personnel nécessaire», a expliqué le chef de site pour la zone nord du CIUSSS MCQ, Dominic Thibeault.

Livraisons de doses

La vaccination devrait s'intensifier dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. La région doit recevoir plus de 27 500 doses de vaccin dans les deux prochaines semaines.

Le CIUSSS-MCQ a reçu 6000 doses du vaccin AstraZeneca. Elles seront utilisées pour la vaccination à domicile auprès de la population à mobilité réduite. Des milieux d'hébergement pour des groupes de personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme pourraient aussi être ciblés.

«Ce vaccin-là sera administré aux gens à domicile à mobilité très réduite. Il y aura des critères très spécifiques pour expliquer pourquoi les gens ne peuvent pas se déplacer vers nos sites de vaccination de masse», a dit le PDG adjoint du CIUSSS MCQ, Gilles Hudon.

D'ici l'ouverture des autres sites de vaccination, 45 000 personnes dans la région ont déjà pris leur rendez-vous. Ça représente 94 % des plages horaires disponibles.