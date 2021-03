Le Canadien près de la perfection face aux Canucks

«Le match parfait, on va toujours essayer de s’en approcher, mais le défi qu’on se donne, c’est de continuer de progresser», avait déclaré Dominique Ducharme à quelques heures du deuxième affrontement en trois soirs contre les Canucks.

Les joueurs du Canadien ont bien retenu la leçon prodiguée par leur entraîneur. Hier soir, dans cette victoire de 5 à 1 acquise au Rogers Arena de Vancouver, les Montréalais ont dominé cette rencontre de bout en bout. Jouant un match pratiquement sans faille, ils ont dirigé pas moins de 45 tirs sur Thatcher Demko.

Pour le pauvre gardien des Canucks, qui a fait tout ce qu’il a pu, rares ont été les tirs en provenance de la périphérie ou décochés depuis un angle restreint.

Avec une récolte d’un but et d’une passe, Jesperi Kotkaniemi a été la locomotive de l’attaque du Canadien. Il semblait bien s’entendre au sein de sa nouvelle unité complétée par Tyler Toffoli et Brendan Gallagher.

«Ça a vraiment très bien été. Toff est excellent avec la rondelle. Il réussit toujours à trouver le joueur démarquer. Et tout le monde connait Gally : il se présente tous les soirs», a indiqué le Finlandais, tout juste avant que l’équipe quitte pour Calgary, où elle a rendez-vous avec les Flames, dès ce soir.

Corey Perry, Shea Weber, en supériorité numérique, Jeff Petry et Phillip Danault, avec son premier but en saison régulière depuis le 29 février 2020, ont fait bouger les cordages du côté du Canadien.

Price solide

Devant le filet du Tricolore pour un troisième match de suite, Carey Price n’a cédé que devant le boulet de canon de Brock Boeser. C’est la quatrième fois à ses quatre derniers départs que le gardien d’Anahim Lake accorde seulement un but à l’adversaire.

«Price est solide. C’est un gardien de but extraordinaire. On ne doute jamais de lui. Jamais ça ne nous traverse l’esprit. Il est là à chaque match et nous donne toujours une chance de gagner. C’est ce qui fait sa grande valeur», a louangé Danault.

Les propos du centre québécois peuvent sembler un peu candides considérant que le gardien numéro un du Canadien avait accordé 15 buts à ses trois matchs précédents, ce qui a contribué au congédiement de Stéphane Waite.

«La différence, c’est qu’on joue mieux devant lui. On a abandonné Jake (Allen) et lui beaucoup trop souvent depuis le début de la saison. On est chanceux qu’ils nous aient sortis du pétrin souvent», a affirmé le capitaine.

Chiarot sur la touche

Cette belle victoire du Canadien a été ternie par la perte de Ben Chiarot, blessé à la main droite lors d’un combat contre J.T. Miller vers la fin du premier engagement. Après la rencontre, Ducharme n’a pas été en mesure d’en dévoiler davantage sur la nature de la blessure. Toutefois, il a pu confirmer que Chiarot ne sera pas en mesure d’affronter les Flames, ce soir.

Il s’agit d’une lourde perte pour le Tricolore. Surtout considérant que la blessure du défenseur ontarien est survenue lors d’un combat totalement inutile et sans aucun élément déclencheur.

«Miller voulait créer une étincelle pour son équipe. Benny a accepté l’invitation. C’est un guerrier, un gars d’équipe. Nous aussi, ça nous a allumés », a assuré Danault.

C’est bien beau, sauf que le Canadien a dû terminer la rencontre à cinq défenseurs et devra se priver d’un membre de son premier duo.

«On a de la profondeur qu’on n’avait pas au cours des dernières années. Il y a des gars qui sont prêts à sauter dans l’action. Alors, ça ne devrait pas être une transition trop difficile », a soutenu Weber.

Victor Mete devrait donc avoir la chance de revêtir son uniforme pour la première fois depuis le 21 février. Il a été laissé de côté lors des huit derniers matchs de l’équipe.

CE QU’ON A REMARQUÉ :

La vague de Shea se manifeste

Il y avait un bail que l’unité de Shea Weber n’avait pas inscrit un but en supériorité numérique. Le quintette semblait connaitre un autre match difficile. En raison de mauvaises décisions avec la rondelle, il n’avait été aucunement menaçant lors des trois premières attaques massives du Tricolore. Weber a remédié à la situation avec un boulet de canon à la quatrième occasion. L’unité de Petry avait inscrit les six derniers buts du Canadien avec l’avantage d’un homme.

Un combat inutile

Ben Chiarot a livré un combat plutôt inattendu en fin de première période. Blessé à la main droite sur la séquence, il n’est pas revenu dans la rencontre. Son forfait a forcé le Tricolore à évoluer à cinq arrières pendant 45 minutes. Alexander Romanov a pu se faire valoir à la gauche du capitaine. À forces égales, il est le défenseur qui a passé le plus de temps en compagnie de Weber (3 mins 42s). Par la même occasion, le jeune russe a pu démontrer qu’il était à l’aise tant à gauche qu’à droite.

Danault provoque deux punitions

Dominique Ducharme avait concocté de nouveaux trios pour ce deuxième match en trois soirs à Vancouver. Tomas Tatar et Phillip Danault avaient un nouvel ailier droit en Joel Armia. Le centre de Victoriaville a livré une bonne performance. Au-delà de son but, son intensité et sa persévérance avec la rondelle ont forcé les Canucks à écoper de deux punitions.