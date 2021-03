Le ministre Roberge veut un «plan de relance éducative» post-pandémie

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, veut mettre en place «un plan de relance éducative» cet été et lors de la prochaine année scolaire, une initiative réclamée depuis déjà plusieurs semaines par des acteurs du réseau de l’éducation.

Le ministre Roberge, qui a fait l’objet de nombreuses critiques récemment, lance une vaste consultation afin de déterminer quelles mesures doivent être mises en place pour faire réussir les élèves au-delà de la pandémie, a-t-il annoncé par communiqué jeudi.

Fier d’annoncer Les Rendez-vous pour la réussite éducative. Cette consultation auprès des acteurs du réseau scolaire ainsi que des parlementaires permettra d’identifier des solutions concrètes à mettre en œuvre dès l’été prochain et pour l’année 2021-2022 https://t.co/woA9J00jEk — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) March 11, 2021

Les acteurs du réseau de l’éducation, les experts, les représentants des partis d’opposition et le grand public sont invités à participer à cet exercice qui se conclura par deux jours de consultation virtuelle les 31 mars et 1er avril.

Trois thèmes seront abordés lors des échanges : la réussite éducative et le rattrapage, l’évaluation et les encadrements pédagogiques de même que la santé mentale et le bien-être à l’école. Des mesures concrètes seront annoncées ce printemps, précise-t-on.

Des représentants des comités de parents réclament depuis janvier la tenue d’une réflexion à long terme sur la réussite des élèves, au-delà de la pandémie.

Au cours des dernières semaines, plusieurs ont par ailleurs reproché au ministre d’avoir tardé à offrir des services supplémentaires aux élèves qui ont accumulé du retard dans le contexte de la crise sanitaire.

Le programme de tutorat, annoncé au début janvier, vient à peine de se mettre en branle dans certaines écoles. De manière générale, sa mise en œuvre se fait «à géométrie variable», selon plusieurs acteurs du réseau scolaire.