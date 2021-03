Mouvement Desjardins: 3,2 M$ pour le grand patron

Les cinq plus hauts salariés chez Desjardins se sont partagé près de 9 M$ en salaires, bonis et avantages, en 2020. Pour sa part, le grand patron Guy Cormier a empoché 3,2 M$. Il s’agit d’une augmentation d’environ 8 % par rapport à ses gains en 2019 (2,96 M$).

Jeudi, l’institution financière de Lévis a dévoilé la rémunération de ses principaux dirigeants. M. Cormier a vu son salaire de base atteindre 1,13 M$. Pour la réussite de certains objectifs, il a également reçu une prime de 867 852$ et la valeur de son régime de retraite est de 1,19 M$.

À titre de comparaison, le patron de la Banque TD, Bharat Masrani, a reçu 10,5 M$, le chef de la direction de la Banque Royale, Dave McKay, 13,5 M$, le président de la Banque Nationale, Louis Vachon, 8,3 M$, et le responsable de la Banque Scotia, Brian Porter, 12,2 M$.

À la Banque Laurentienne, la nouvelle PDG Rania Llewellyn, qui a été recrutée à l’automne dernier, a empoché une rémunération de 3 M$, dont le versement d’une «prime à l’embauche» de 700 000$.

Parmi les autres dirigeants chez Desjardins les mieux rémunérés, on retrouve en deuxième et troisième positions le premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Réal Bellemare, et le premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, Denis Dubois.

Ces deux hommes ont récolté respectivement 1,83 M$ et 1,38 M$.

«La somme de la rémunération globale de ces 5 hauts dirigeants correspond au salaire moyen d’un président d’une banque canadienne», a comparé la porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil, pour illustrer le fait que les salaires des membres de la direction ne sont pas supérieurs à l’industrie.

En 2019, la rémunération globale des cinq plus hauts salariés chez la coopérative québécoise s’était élevée à plus de 8,4 M$.

Au total, l’ensemble des principaux dirigeants, qui compte 11 membres sur le comité de direction et 22 membres au conseil d’administration, se sont partagé 18 M$ en 2020.

Pour 2020, la coopérative a enregistré des excédents avant ristournes aux membres de 2,42 G$, une baisse de 179 M$. Desjardins prévoit retourner 445 M$ à ses membres et dans la collectivité, dont une ristourne de 330 M$.