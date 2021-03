Un an du début de la pandémie: la Mauricie et le Centre-du-Québec soulignent leurs décès

Les cloches ont résonné jeudi après-midi en mémoire des 516 victimes de la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec.

À Shawinigan, quelques dizaines de personnes étaient réunies devant l'hôtel de ville, dont deux femmes à qui la pandémie a volé leur mère. «On n'a pas pu l'accompagner comme on aurait voulu», ont-elles témoigné, bouquets de roses à la main.

Dans la foule, il y avait le Dr André Jacques, médecin au CHSLD Laflèche, qui a lui-même contracté le virus. «Mon unité était au sous-sol. On a encore l'image en tête quand les enfants des bénéficiaires venaient à la fenêtre pour leur dire bonjour. Ça, ça nous passe des frissons de tristesse», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Les souvenirs du printemps 2020 sont particulièrement douloureux. Quelque 107 résidants du CHSLD Laflèche et 84 membres du personnel ont contracté le virus, 44 résidants ayant perdu la vie.

Pour le maire de Shawinigan, Michel Angers, parler du CHSLD Laflèche est toujours difficile, même un an plus tard. «Quand la pandémie s'est déclarée, les bénévoles qui étaient là m'ont appelé pour me dire: "telle personne est décédée, telle personne aussi, et c'est des gens que je connaissais".»

Autres commémorations

À Nicolet, on a tenu une cérémonie des roses au parc Marguerite d'Youville et à Trois-Rivières les drapeaux ont été mis en berne lors d'une autre cérémonie.

Plus tôt dans la journée, des employés du réseau de la santé se sont aussi recueillis devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet.

Enfin, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières, des gens ont laissé des fleurs en mémoire de proches emportés par le virus tout au long de l'après-midi.