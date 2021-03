Un Montréalais suspecté de trafic d’alcool et de stupéfiants au Nunavik

Un Montréalais suspecté d’avoir fait du trafic d’alcool et de stupéfiants au Nunavik, dans le Nord-du-Québec, a été arrêté mercredi dans la métropole.

C’est le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a passé les menottes à l’homme d’une trentaine d’années à son domicile de l’avenue Van Horne, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

La perquisition réalisée au domicile du suspect, de même que d’autres frappes menées depuis le déclenchement de l’enquête, en janvier dernier, ont permis de saisir des dizaines de bouteilles de vodka, du cannabis, des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du crack, d’autres stupéfiants, diverses cartes bancaires et des «sommes importantes en argent comptant», selon le SPVM.

L’unité ACCES Alcool du SPVM et le poste de quartier 26 (Côte-des-Neiges, Mont-Royal, Outremont) participent à l’enquête, de même que des équipes de la Sûreté du Québec et du Corps de police régional Kativik. La Société des alcools du Québec et Postes Canada y collaborent également.

Le suspect doit comparaître au palais de justice de Montréal le 9 août prochain, a précisé le SPVM, par communiqué, jeudi.

Toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par l'entremise du formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.