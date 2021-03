Une entreprise de Roberval frappée par la lourdeur bureaucratique à Immigration Canada

Une autre histoire démontre la lourdeur bureaucratique à Immigration Canada et les conséquences sont importantes pour une entreprise de Roberval, au Lac-Saint-Jean.

RLG Télécom vient de perdre son seul employé, d'origine française, pour une erreur de date sur un document.

Gwendal Bily s'est installé au Lac-Saint-Jean en 2015 après avoir été recruté par un cégep de la région. Aussitôt diplômé en Techniques de l'informatique, il a fait un stage chez RLG Télécom à Roberval. Impressionné, le propriétaire de l'entreprise l'a embauché.

«J'avais appelé l'Immigration pour être sûr que j'avais le droit de travailler. Ils m'ont dit que, tant que je n'avais pas ma réponse [pour un permis de travail post-diplôme], j'avais le droit de travailler», a indiqué le jeune homme à TVA Nouvelles.

Mais le 26 janvier dernier, après huit mois comme employé de l'entreprise, Immigration Canada lui a refusé son permis de travail.

Sous analyse depuis mai 2020, sa demande aurait été rejetée pour une erreur de date sur un document. «Le problème, c'est un document que le cégep m'a fourni qui était, on va dire, faussement daté. Quand on ouvrait le document, il prenait la date de l'ordinateur», a expliqué Gwendal Bily, jeudi, à TVA Nouvelles.

Il se demande pourquoi les fonctionnaires ne l'ont pas tout simplement contacté pour clarifier son dossier. Ce qui, selon lui, aurait évité de se retrouver dans la situation actuelle.

«Le problème, c'est un manque de communication entre l'Immigration et nous, en tant que demandeur. Ils [les fonctionnaires] auraient juste pu m'appeler et me dire: "écoutez, votre document, il est problématique. Est-ce que vous pouvez nous en envoyer un autre ou nous envoyer votre diplôme vu que c'est ça le problème?"» a dit le jeune Français.

Il a porté la décision en appel. Mais en attendant, les conséquences sont importantes: «Depuis le 26 janvier, moi, je n'ai plus aucun permis, j'ai perdu mon permis d'études. Je n'ai pas de permis de travail. Donc, depuis le 26 janvier je ne peux plus travailler... Financièrement, c'est dur. Je perds ma "job", je dois payer un avocat. Je dois payer mes factures.»

En contexte de pénurie de main-d'œuvre, la situation cause bien des maux de tête à son ex-employeur. L'entreprise a dû cesser son expansion et refuser des contrats déjà entrepris.

«Je me sens gêné en tant que Canadien qu'on ait autant de misère à recevoir du monde de l'extérieur... J'avais misé beaucoup [sur lui]. Il s'occupait de tous mes dossiers pendant que moi je travaillais sur d'autres dossiers. Là, je manque de bras. J'ai des véhicules en masse. Tout seul, je ne suis pas capable de fournir», a relaté le propriétaire de RLG Télécom, Régis Girard.

De longs délais

L'entreprise a mandaté un avocat pour aider le jeune homme à faire avancer son dossier.

Les délais au ministère de l'Immigration ont explosé dans les derniers mois, selon le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

«Il y a des délais qui n'ont pas de bon sens présentement. C'est la folie. Dans tous les dossiers d'immigration, présentement, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement long», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

La situation serait attribuable à la pandémie, mais surtout à une pénurie de personnel. Selon lui, il manque d'employés pour traiter les demandes.

Résultat: les demandes s'accumulent, tout comme les délais qui auraient plus que doublé, dans plusieurs dossiers.

«Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça vient accentuer l'espèce d'étau qui est en train de se resserrer, surtout sur les régions du Québec... Qu'il [le gouvernement] mette ses culottes et qu'il forme des gens le plus rapidement possible», a conclu l’élu bloquiste.